La Selección de Ghana afrontará el certamen mundialista amparada por un bloque sumamente atlético fogueado en el viejo continente. Con el fútbol francés actuando como su principal motor y suministrador de talento (con una altísima concentración en Auxerre, Niza y Rennes), las Estrellas Negras añaden cuotas estelares afincadas en las ligas de Inglaterra, España y mercados periféricos de Europa. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:
- Ligue 1 (Francia): 8 jugadores.
- LaLiga / Segunda División (España): 3 jugadores.
- Premier League / English Leagues (Inglaterra): 3 jugadores.
- Bundesliga (Alemania): 2 jugadores.
- Süper Lig (Turquía): 2 jugadores.
- Superliga de Grecia (Grecia): 2 jugadores.
- Liga Premier de Ghana (Local): 1 jugador.
- Superliga de Suiza (Suiza): 1 jugador.
- Liga Irlandesa (League of Ireland): 1 jugador.
- Liga de Chipre (Primera División): 1 jugador.
- Superliga de Dinamarca (Dinamarca): 1 jugador.
- Liga de la República Checa (1. Liga): 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Nombre
|Posición
|Club / Liga
|Benjamin Asare
|Arquero
|Accra Hearts (Ghana)
|Lawrence Ati-Zigi
|Arquero
|St. Gallen (Suiza)
|Joseph Anang
|Arquero
|St. Patrick’s Athletic (Irlanda)
|Baba Abdul Rahman
|Defensor
|PAOK (Grecia)
|Gideon Mensah
|Defensor
|Auxerre (Francia)
|Marvin Senaya
|Defensor
|Auxerre (Francia)
|Alidu Seidu
|Defensor
|Rennes (Francia)
|Derrick Luckassen
|Defensor
|Pafos FC (Chipre)
|Abdul Mumin
|Defensor
|Rayo Vallecano (España)
|Jerome Opoku
|Defensor
|Istanbul Basaksehir (Turquía)
|Jonas Adjetey
|Defensor
|Wolfsburgo (Alemania)
|Kojo Oppong Peprah
|Defensor
|Niza (Francia)
|Elisha Owusu
|Mediocampista
|Auxerre (Francia)
|Thomas Partey
|Mediocampista
|Villarreal (España)
|Kwasi Sibo
|Mediocampista
|Real Oviedo (España)
|Augustine Boakye
|Mediocampista
|Saint-Étienne (Francia)
|Caleb Yirenkyi
|Mediocampista
|Nordsjaelland (Dinamarca)
|Abdul Fatawu Issahaku
|Mediocampista
|Leicester City (Inglaterra)
|Kamaal Deen Sulemana
|Mediocampista
|Atalanta (Italia)
|Christopher Bonsu Baah
|Delantero
|Al-Qadsiah (Arabia Saudita)
|Ernest Nuamah
|Delantero
|Lyon (Francia)
|Antoine Semenyo
|Delantero
|Manchester City (Inglaterra)
|Brandon Thomas-Asante
|Delantero
|Coventry City (Inglaterra)
|Prince Kwabena Adu
|Delantero
|Viktoria Plzeň (República Checa)
|Iñaki Williams
|Delantero
|Athletic Club (España)
|Jordan Ayew
|Delantero
|Leicester City (Inglaterra)