La Selección de Ghana afrontará el certamen mundialista amparada por un bloque sumamente atlético fogueado en el viejo continente. Con el fútbol francés actuando como su principal motor y suministrador de talento (con una altísima concentración en Auxerre, Niza y Rennes), las Estrellas Negras añaden cuotas estelares afincadas en las ligas de Inglaterra, España y mercados periféricos de Europa. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

  • Ligue 1 (Francia): 8 jugadores.
  • LaLiga / Segunda División (España): 3 jugadores.
  • Premier League / English Leagues (Inglaterra): 3 jugadores.
  • Bundesliga (Alemania): 2 jugadores.
  • Süper Lig (Turquía): 2 jugadores.
  • Superliga de Grecia (Grecia): 2 jugadores.
  • Liga Premier de Ghana (Local): 1 jugador.
  • Superliga de Suiza (Suiza): 1 jugador.
  • Liga Irlandesa (League of Ireland): 1 jugador.
  • Liga de Chipre (Primera División): 1 jugador.
  • Superliga de Dinamarca (Dinamarca): 1 jugador.
  • Liga de la República Checa (1. Liga): 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Nombre Posición Club / Liga
Benjamin Asare Arquero Accra Hearts (Ghana)
Lawrence Ati-Zigi Arquero St. Gallen (Suiza)
Joseph Anang Arquero St. Patrick’s Athletic (Irlanda)
Baba Abdul Rahman Defensor PAOK (Grecia)
Gideon Mensah Defensor Auxerre (Francia)
Marvin Senaya Defensor Auxerre (Francia)
Alidu Seidu Defensor Rennes (Francia)
Derrick Luckassen Defensor Pafos FC (Chipre)
Abdul Mumin Defensor Rayo Vallecano (España)
Jerome Opoku Defensor Istanbul Basaksehir (Turquía)
Jonas Adjetey Defensor Wolfsburgo (Alemania)
Kojo Oppong Peprah Defensor Niza (Francia)
Elisha Owusu Mediocampista Auxerre (Francia)
Thomas Partey Mediocampista Villarreal (España)
Kwasi Sibo Mediocampista Real Oviedo (España)
Augustine Boakye Mediocampista Saint-Étienne (Francia)
Caleb Yirenkyi Mediocampista Nordsjaelland (Dinamarca)
Abdul Fatawu Issahaku Mediocampista Leicester City (Inglaterra)
Kamaal Deen Sulemana Mediocampista Atalanta (Italia)
Christopher Bonsu Baah Delantero Al-Qadsiah (Arabia Saudita)
Ernest Nuamah Delantero Lyon (Francia)
Antoine Semenyo Delantero Manchester City (Inglaterra)
Brandon Thomas-Asante Delantero Coventry City (Inglaterra)
Prince Kwabena Adu Delantero Viktoria Plzeň (República Checa)
Iñaki Williams Delantero Athletic Club (España)
Jordan Ayew Delantero Leicester City (Inglaterra)

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