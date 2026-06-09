La Selección de Inglaterra encarará la Copa del Mundo consolidando un plantel de inmenso calibre internacional. Fieles a la mística e identidad de los Three Lions, el grueso de la nómina se sustenta de forma casi absoluta en su circuito doméstico de la Premier League (con el Manchester City y el Arsenal como los principales bastiones de suministro), sazonado de forma brillante con pilares estelares que militan en los transatlánticos de España y Alemania. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

  • Premier League (Inglaterra): 22 jugadores.
  • Bundesliga (Alemania): 2 jugadores.
  • LaLiga (España): 2 jugadores.

Lista Detallada: Club por Club

Jugador Posición Club / Liga
Jordan Pickford Arquero Everton (Inglaterra)
Dean Henderson Arquero Crystal Palace (Inglaterra)
James Trafford Arquero Manchester City (Inglaterra)
Reece James Defensor Chelsea (Inglaterra)
Tino Livramento Defensor Newcastle (Inglaterra)
Nico O’Reilly Defensor Manchester City (Inglaterra)
Djed Spence Defensor Tottenham (Inglaterra)
Ezri Konsa Defensor Aston Villa (Inglaterra)
Marc Guehi Defensor Manchester City (Inglaterra)
John Stones Defensor Manchester City (Inglaterra)
Jarell Quansah Defensor Bayer Leverkusen (Alemania)
Dan Burn Defensor Newcastle (Inglaterra)
Declan Rice Mediocampista Arsenal (Inglaterra)
Elliot Anderson Mediocampista Nottingham Forest (Inglaterra)
Jordan Henderson Mediocampista Brentford (Inglaterra)
Kobbie Mainoo Mediocampista Manchester United (Inglaterra)
Jude Bellingham Mediocampista Real Madrid (España)
Morgan Rogers Mediocampista Aston Villa (Inglaterra)
Eberechi Eze Mediocampista Arsenal (Inglaterra)
Bukayo Saka Delantero Arsenal (Inglaterra)
Noni Madueke Delantero Arsenal (Inglaterra)
Marcus Rashford Delantero Barcelona (España)
Anthony Gordon Delantero Newcastle (Inglaterra)
Ivan Toney Delantero Al-Ahli (Arabia Saudita)
Harry Kane Delantero Bayern Múnich (Alemania)
Ollie Watkins Delantero Aston Villa (Inglaterra)

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