Grupo L: ¿Dónde juegan los jugadores de la Selección de Inglaterra? Monopolio de la Premier League y exportaciones de oro: ¿En qué clubes juegan los convocados de Inglaterra para el Mundial 2026?

La Selección de Inglaterra encarará la Copa del Mundo consolidando un plantel de inmenso calibre internacional. Fieles a la mística e identidad de los Three Lions, el grueso de la nómina se sustenta de forma casi absoluta en su circuito doméstico de la Premier League (con el Manchester City y el Arsenal como los principales bastiones de suministro), sazonado de forma brillante con pilares estelares que militan en los transatlánticos de España y Alemania. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

Premier League (Inglaterra): 22 jugadores.

22 jugadores. Bundesliga (Alemania): 2 jugadores.

2 jugadores. LaLiga (España): 2 jugadores.

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