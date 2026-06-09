La Selección de Inglaterra encarará la Copa del Mundo consolidando un plantel de inmenso calibre internacional. Fieles a la mística e identidad de los Three Lions, el grueso de la nómina se sustenta de forma casi absoluta en su circuito doméstico de la Premier League (con el Manchester City y el Arsenal como los principales bastiones de suministro), sazonado de forma brillante con pilares estelares que militan en los transatlánticos de España y Alemania. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:
- Premier League (Inglaterra): 22 jugadores.
- Bundesliga (Alemania): 2 jugadores.
- LaLiga (España): 2 jugadores.
Lista Detallada: Club por Club
|Jugador
|Posición
|Club / Liga
|Jordan Pickford
|Arquero
|Everton (Inglaterra)
|Dean Henderson
|Arquero
|Crystal Palace (Inglaterra)
|James Trafford
|Arquero
|Manchester City (Inglaterra)
|Reece James
|Defensor
|Chelsea (Inglaterra)
|Tino Livramento
|Defensor
|Newcastle (Inglaterra)
|Nico O’Reilly
|Defensor
|Manchester City (Inglaterra)
|Djed Spence
|Defensor
|Tottenham (Inglaterra)
|Ezri Konsa
|Defensor
|Aston Villa (Inglaterra)
|Marc Guehi
|Defensor
|Manchester City (Inglaterra)
|John Stones
|Defensor
|Manchester City (Inglaterra)
|Jarell Quansah
|Defensor
|Bayer Leverkusen (Alemania)
|Dan Burn
|Defensor
|Newcastle (Inglaterra)
|Declan Rice
|Mediocampista
|Arsenal (Inglaterra)
|Elliot Anderson
|Mediocampista
|Nottingham Forest (Inglaterra)
|Jordan Henderson
|Mediocampista
|Brentford (Inglaterra)
|Kobbie Mainoo
|Mediocampista
|Manchester United (Inglaterra)
|Jude Bellingham
|Mediocampista
|Real Madrid (España)
|Morgan Rogers
|Mediocampista
|Aston Villa (Inglaterra)
|Eberechi Eze
|Mediocampista
|Arsenal (Inglaterra)
|Bukayo Saka
|Delantero
|Arsenal (Inglaterra)
|Noni Madueke
|Delantero
|Arsenal (Inglaterra)
|Marcus Rashford
|Delantero
|Barcelona (España)
|Anthony Gordon
|Delantero
|Newcastle (Inglaterra)
|Ivan Toney
|Delantero
|Al-Ahli (Arabia Saudita)
|Harry Kane
|Delantero
|Bayern Múnich (Alemania)
|Ollie Watkins
|Delantero
|Aston Villa (Inglaterra)