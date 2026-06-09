La Selección de Panamá desembarca en el máximo escenario futbolístico valiéndose de una nómina sumamente internacional y fogueada en diversas confederaciones. Con la exigente Liga MX de México y la Major League Soccer como sus principales pilares en Norteamérica, los dirigidos por Thomas Christiansen añaden interesantes y valiosas cuotas de experiencia en ligas europeas periféricas, Sudamérica y Medio Oriente. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

  • Liga MX (México): 5 jugadores.
  • Fútbol de Venezuela (Liga FUTVE): 2 jugadores.
  • Fútbol Chileno (Primera División): 2 jugadores.
  • Fútbol Ecuatoriano (LigaPro): 2 jugadores.
  • Fútbol Panameño (LPF Local): 2 jugadores.
  • Liga Profesional Saudí (Arabia Saudita): 1 jugador.
  • Campeonato Uruguayo (Uruguay): 1 jugador.
  • Liga de Honduras (Honduras): 1 jugador.
  • Superliga de Eslovaquia (Eslovaquia): 1 jugador.
  • Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
  • Primera División (Costa Rica): 1 jugador.
  • Fútbol de Austria (Bundesliga): 1 jugador.
  • Liga Premier de Rusia (Rusia): 1 jugador.
  • EFL Championship (Inglaterra): 1 jugador.
  • Liga de Azerbaiyán (Premyer Liqa): 1 jugador.
  • Major League Soccer / USL (Estados Unidos): 2 jugadores.
  • Liga de Israel (Primera División): 1 jugador.

Lista Detallada: Club por Club

Jugador Posición Club / Liga
Orlando Mosquera Portero Al-Fayha (Arabia Saudita)
Luis Mejía Portero Nacional (Uruguay)
César Samudio Portero Marathón (Honduras)
César Blackman Defensa Slovan Bratislava (Eslovaquia)
Jorge Gutiérrez Defensa Deportivo La Guaira (Venezuela)
Amir Murillo Defensa Olympique de Marsella (Francia)
Fidel Escobar Defensa Saprissa (Costa Rica)
Andrés Andrade Defensa LASK Linz (Austria)
Edgardo Fariña Defensa Pari Nizhniy Novgorod (Rusia)
José Córdoba Defensa Norwich City (Inglaterra)
Eric Davis Defensa Plaza Amador (Panamá)
Jiovany Ramos Defensa Academia Puerto Cabello (Venezuela)
Roderick Miller Defensa Turan Tovuz (Azerbaiyán)
Aníbal Godoy Volante San Diego FC (Estados Unidos)
Adalberto Carrasquilla Volante Pumas UNAM (México)
Carlos Harvey Volante Minnesota United (Estados Unidos)
Cristian Martínez Volante Ironi Kiryat Shmona (Israel)
José Luis Rodríguez Volante Juárez (México)
César Yanis Volante Cobresal (Chile)
Yoel Bárcenas Volante Mazatlán (México)
Alberto Quintero Volante Plaza Amador (Panamá)
Azarías Londoño Volante Universidad Católica (Ecuador)
Ismael Díaz Delantero León (México)
Cecilio Waterman Delantero Coquimbo Unido (Chile)
José Fajardo Delantero Universidad Católica (Ecuador)
Tomás Rodríguez Delantero Monagas (Venezuela)

ADALBERTO CARRASQUILLA AMIR MURILLO CONCACAF CONVOCADOS PANAMÁ GRUPO L LIGA MX LOS CANALEROS MUNDIAL 2026 SELECCIÓN DE PANAMÁ