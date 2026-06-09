Grupo L: ¿Dónde juegan los jugadores de la Selección de Panamá? Embajadores en la Liga MX y el mapa global: ¿En qué clubes y ligas juegan los Canaleros?

La Selección de Panamá desembarca en el máximo escenario futbolístico valiéndose de una nómina sumamente internacional y fogueada en diversas confederaciones. Con la exigente Liga MX de México y la Major League Soccer como sus principales pilares en Norteamérica, los dirigidos por Thomas Christiansen añaden interesantes y valiosas cuotas de experiencia en ligas europeas periféricas, Sudamérica y Medio Oriente. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:

Liga MX (México): 5 jugadores.

5 jugadores. Fútbol de Venezuela (Liga FUTVE): 2 jugadores.

2 jugadores. Fútbol Chileno (Primera División): 2 jugadores.

2 jugadores. Fútbol Ecuatoriano (LigaPro): 2 jugadores.

2 jugadores. Fútbol Panameño (LPF Local): 2 jugadores.

2 jugadores. Liga Profesional Saudí (Arabia Saudita): 1 jugador.

1 jugador. Campeonato Uruguayo (Uruguay): 1 jugador.

1 jugador. Liga de Honduras (Honduras): 1 jugador.

1 jugador. Superliga de Eslovaquia (Eslovaquia): 1 jugador.

1 jugador. Ligue 1 (Francia): 1 jugador.

1 jugador. Primera División (Costa Rica): 1 jugador.

1 jugador. Fútbol de Austria (Bundesliga): 1 jugador.

1 jugador. Liga Premier de Rusia (Rusia): 1 jugador.

1 jugador. EFL Championship (Inglaterra): 1 jugador.

1 jugador. Liga de Azerbaiyán (Premyer Liqa): 1 jugador.

1 jugador. Major League Soccer / USL (Estados Unidos): 2 jugadores.

2 jugadores. Liga de Israel (Primera División): 1 jugador.

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