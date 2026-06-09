La Selección de Panamá desembarca en el máximo escenario futbolístico valiéndose de una nómina sumamente internacional y fogueada en diversas confederaciones. Con la exigente Liga MX de México y la Major League Soccer como sus principales pilares en Norteamérica, los dirigidos por Thomas Christiansen añaden interesantes y valiosas cuotas de experiencia en ligas europeas periféricas, Sudamérica y Medio Oriente. Su geografía de clubes se traza de la siguiente manera:
- Liga MX (México): 5 jugadores.
- Fútbol de Venezuela (Liga FUTVE): 2 jugadores.
- Fútbol Chileno (Primera División): 2 jugadores.
- Fútbol Ecuatoriano (LigaPro): 2 jugadores.
- Fútbol Panameño (LPF Local): 2 jugadores.
- Liga Profesional Saudí (Arabia Saudita): 1 jugador.
- Campeonato Uruguayo (Uruguay): 1 jugador.
- Liga de Honduras (Honduras): 1 jugador.
- Superliga de Eslovaquia (Eslovaquia): 1 jugador.
- Ligue 1 (Francia): 1 jugador.
- Primera División (Costa Rica): 1 jugador.
- Fútbol de Austria (Bundesliga): 1 jugador.
- Liga Premier de Rusia (Rusia): 1 jugador.
- EFL Championship (Inglaterra): 1 jugador.
- Liga de Azerbaiyán (Premyer Liqa): 1 jugador.
- Major League Soccer / USL (Estados Unidos): 2 jugadores.
- Liga de Israel (Primera División): 1 jugador.
Lista Detallada: Club por Club
|Jugador
|Posición
|Club / Liga
|Orlando Mosquera
|Portero
|Al-Fayha (Arabia Saudita)
|Luis Mejía
|Portero
|Nacional (Uruguay)
|César Samudio
|Portero
|Marathón (Honduras)
|César Blackman
|Defensa
|Slovan Bratislava (Eslovaquia)
|Jorge Gutiérrez
|Defensa
|Deportivo La Guaira (Venezuela)
|Amir Murillo
|Defensa
|Olympique de Marsella (Francia)
|Fidel Escobar
|Defensa
|Saprissa (Costa Rica)
|Andrés Andrade
|Defensa
|LASK Linz (Austria)
|Edgardo Fariña
|Defensa
|Pari Nizhniy Novgorod (Rusia)
|José Córdoba
|Defensa
|Norwich City (Inglaterra)
|Eric Davis
|Defensa
|Plaza Amador (Panamá)
|Jiovany Ramos
|Defensa
|Academia Puerto Cabello (Venezuela)
|Roderick Miller
|Defensa
|Turan Tovuz (Azerbaiyán)
|Aníbal Godoy
|Volante
|San Diego FC (Estados Unidos)
|Adalberto Carrasquilla
|Volante
|Pumas UNAM (México)
|Carlos Harvey
|Volante
|Minnesota United (Estados Unidos)
|Cristian Martínez
|Volante
|Ironi Kiryat Shmona (Israel)
|José Luis Rodríguez
|Volante
|Juárez (México)
|César Yanis
|Volante
|Cobresal (Chile)
|Yoel Bárcenas
|Volante
|Mazatlán (México)
|Alberto Quintero
|Volante
|Plaza Amador (Panamá)
|Azarías Londoño
|Volante
|Universidad Católica (Ecuador)
|Ismael Díaz
|Delantero
|León (México)
|Cecilio Waterman
|Delantero
|Coquimbo Unido (Chile)
|José Fajardo
|Delantero
|Universidad Católica (Ecuador)
|Tomás Rodríguez
|Delantero
|Monagas (Venezuela)