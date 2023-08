Guardiola critica duramente el calendario del fútbol europeo El entrenador de Manchester City le apuntó a la abultada carga de partidos y a los pocos días de descanso previos al comienzo de la temporada

La vida parece ser eso que pasa mientras Pep Guardiola se cuelga medallas por haber conseguido un título. Ya lleva 36 el entrenador catalán con el conseguido este miércoles en el triunfo por penales de Manchester City sobre Sevilla que le permitió coronarse en la Supercopa de Europa y es el segundo DT más ganador de la historia. Sólo lo supera el escocés Alex Ferguson, que en 39 años en esa profesión levantó 49 copas.

Pero aún siendo uno de los máximos ganadores de la historia, el entrenador español no tuvo reparos en hacer una fuerte crítica a la organización del fútbol europeo. El entrenador, que perdió a De Bruyne por varios meses, no ocultó su enojo por la cantidad de encuentros que le hacen disputador a los equipos antes del comienzo de la tempodara: “Te hacen ir a Asia, Estados Unidos, partidos fortísimos, derbis, partidos grandes. La gente cae y seguirá cavendo porque ‘show must go on’ y si Courtois no está pues ya habrá otro, si Militao no está pues va habrá otro v si Kevin no está pues ya habrá otro”.

En la misma línea que Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, que perdió a Courtois y Militao por lesiones ligamentarias, Guardiola señaló: “El calendario no tiene sentido, está muy apretado. Son demasiados partidos. La gente no descansa ni mental ni físicamente. Antes eran 25 días hasta el partido inicial, ahora son 5. Hay que evaluar la salud de los jugadores, que son la parte más importante del fútbol”.

Guardiola tiene voz propia y no necesita alzarla. No es sólo un entrenador al que avalan sus 36 títulos en 824 partidos, las 601 victorias y el hecho de levantar una copa cada 23 partidos. “El tiempo de recuperación entre partidos es el que hay, hay poco entrenamiento… pero mucha base está hecha”, describió tras la consagración en suelo griego. El sábado recibirá a Newcastle por la segunda fecha del certamen inglés.

Consultado si creía que en un futuro podía cambiar esto, señaló: “Es una batalla perdida, excepto que los jugadores se planten y digan ‘no juguemos’. Lo demás es una batalla perdida, no hay nada que hacer. Ni reuniones de UEFA, ni de FIFA, no hay nada que hacer. Encima ahora le meten más minutos, ahora van jugando 112, 111, 110 minutos y los jugadores van a estar porque nos gusta esto”, sostuvo con tristeza.