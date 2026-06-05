Guerra en el Mundial: Fanáticos rechazan rivalidad “forzada” entre Tim Payne y Kai Trewin La iniciativa de un creador de contenido digital de fabricar una contraparte en Australia para competir con el fenómeno neozelandés desata el rechazo unánime de los fanáticos, quienes defienden la campaña original como un símbolo de unión y afecto latinoamericano. La comunidad digital frena el intento de imponerle una rivalidad al "GOAT" Tim Payne.