Afición mexicana con serenata a Ecuador para no dejarlos dormir Cientos de fanáticos del Tri abarrotaron las afueras del hotel de concentración de 'La Tri' con trompetas y cánticos. En Ecuador estallan las críticas y acusan a los locales de "jugar sucio" en la antesala del Mundial.

Trompetas, cánticos y tensión en la madrugada azteca. El decisivo choque de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre las selecciones de México y Ecuador comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial, trasladando la intensidad de las canchas a las calles de la capital mexicana. Durante las últimas horas de este lunes 29 de junio, la fanaticada mexicana puso en marcha una ruidosa estrategia de distracción al convocar y ejecutar una masiva serenata nocturna frente al hotel de concentración de la escuadra ecuatoriana, buscando boicotear las horas de descanso del combinado sudamericano.

AFICIÓN MEXICANA 🇲🇽 VINO AL HOTEL DE ECUADOR 🇪🇨 Los aficionados han venido con sus carros, trompetas, motos, todo haciendo ruido para la selección sudamericana, tratando de no dejarlos dormir. Jugadores se asoman desde sus habitaciones. pic.twitter.com/ltJ6i0DKfn — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) June 30, 2026

La movilización comenzó a fraguarse desde las primeras horas del lunes a través de las plataformas digitales, donde los aficionados locales recurrieron a una ingeniosa táctica para viralizar la iniciativa: publicaban mensajes donde supuestamente “rechazaban” cualquier acto de hostilidad, pero adjuntaban detalladamente la dirección exacta del búnker donde se hospedaría el rival. A pesar de que las persistentes lluvias amenazaban con frenar la aglomeración, los hinchas mexicanos demostraron que nada los detendría; tras la llegada del autobús de La Tri pasadas las 9:00 p.m., la zona comenzó a poblarse de banderas, camisetas verdes y, sobre todo, de un arsenal de trompetas y elementos de percusión diseñados para generar el mayor ruido posible durante toda la madrugada.

El folklore del fútbol enciende la polémica internacional

La ruidosa iniciativa cumplió con su cometido inicial al alterar la tranquilidad de la delegación ecuatoriana. En las primeras horas del festejo, el ensordecedor bullicio provocó que varios integrantes del plantel dirigido por Sebastián Beccacece se asomaran con evidente asombro e incomodidad desde las ventanas de sus habitaciones, confirmando que el plan de los locales estaba surtiendo efecto.

Como era de esperarse, esta añeja costumbre —ampliamente arraigada en las eliminatorias de Centro y Sudamérica para mermar el rendimiento del equipo visitante antes de un compromiso de alta trascendencia— no fue bien recibida por el entorno ecuatoriano. Distintos medios de comunicación del país sudamericano estallaron de inmediato contra las acciones de la afición mexicana, calificando la serenata como una muestra de “juego sucio”. Este malestar se suma al enojo previo de la delegación ecuatoriana, que en las horas previas ya había expresado fuertes quejas contra la Federación Mexicana de Fútbol por la supuesta retención y falta de liberación de boletos para el compromiso de este martes 30 de junio.

La mesa está servida para una batalla épica

Con el ambiente caldeado por la hostilidad acústica de la madrugada, ambas escuadras latinoamericanas se verán las caras esta noche a las 9:00 p.m. (hora de la República Dominicana) en el césped del Estadio Ciudad de México.

Mientras que el cuadro coanfitrión de Javier Aguirre buscará capitalizar el apoyo de su gente y su paso perfecto en la fase de grupos para amarrar el boleto a los octavos de final, Ecuador saltará al terreno de juego con una dosis extra de motivación y el deseo de cobrar venganza deportiva tras una noche de desvelo forzado. La guerra psicológica ha concluido y ahora la palabra final la tendrán los futbolistas sobre el rectángulo verde.