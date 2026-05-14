La Seleção llega a Norteamérica como campeona de la Nations League, con Vitinha y João Neves dominando el mediocampo y Cristiano Ronaldo liderando el ataque en lo que será su último Mundial. El grupo H los enfrenta a Congo, Uzbekistán y Colombia.

Portugal llega al Mundial 2026 con algo que nunca había tenido en los torneos anteriores de Cristiano Ronaldo: un equipo que está verdaderamente a su altura. Durante años, la Seleção dependió casi exclusivamente de la magia individual de su capitán. Hoy, el cinco veces ganador del Balón de Oro está rodeado de un plantel que puede competir con cualquiera del mundo.

El momento es ahora. Y todos en Portugal lo saben.

El camino a Norteamérica

Portugal llegó al Mundial con un récord sólido en las eliminatorias:

Récord: 4 victorias, 1 empate, 1 derrota

4 victorias, 1 empate, 1 derrota Goles a favor/en contra: 20/7

20/7 Máximo goleador: Cristiano Ronaldo (5 goles)

Cristiano Ronaldo (5 goles) Máximos asistentes: João Cancelo y Nélson Semedo (2 cada uno)

El equipo arrancó a máxima velocidad con tres victorias consecutivas, sufrió un bache con dos resultados negativos y se recuperó con una goleada de 9-0 ante Armenia que dejó claro que este Portugal puede ser letal cuando está encendido.

El calendario en la fase de grupos

| Rival | Fecha | Estadio |

| Congo | 17 de junio | NRG Stadium, Houston |

| Uzbekistán | 23 de junio | NRG Stadium, Houston |

| Colombia | 27 de junio | Hard Rock Stadium, Miami |

Portugal tiene base en Houston para los dos primeros partidos — una ciudad con una comunidad portuguesa y latinoamericana enorme que promete un ambiente extraordinario.

Roberto Martínez: el técnico que lo cambió todo

El español Roberto Martínez llegó a Portugal en 2023 con dudas razonables — su historial con Bélgica era bueno pero no brillante. Las dudas desaparecieron cuando llevó a Portugal a la gloria en la UEFA Nations League 2025, derrotando a España en la final.

Formación preferida: 4-2-3-1

4-2-3-1 Estilo: posesión con mentalidad ofensiva

posesión con mentalidad ofensiva Fortalezas: mediocampo de clase mundial, goleadores letales

mediocampo de clase mundial, goleadores letales Debilidades: defensa vulnerable, laterales con rendimiento irregular

Portugal bajo Martínez mantiene la pelota por largos períodos, hace que los rivales persigan sombras en el mediocampo y avanza con profundidad. El problema es que el equipo es vulnerable defensivamente — le marcan con facilidad cuando el rival encuentra los espacios.

Los jugadores a seguir

Cristiano Ronaldo — El factor X

A los 41 años, Ronaldo sigue siendo el líder indiscutible. Máximo goleador de la historia del fútbol con 143 goles en 226 partidos internacionales. El único hombre que ha marcado en cinco Mundiales consecutivos. Llega buscando los 1,000 goles en su carrera y el único trofeo que le falta.

Una lesión en el isquiotibial lo hizo perderse los partidos de marzo, encendiendo alarmas en Portugal. Pero Ronaldo siempre regresa.

João Neves — La revelación

El mediocampista del PSG tenía apenas 17 años en Qatar 2022. Hoy es la pieza más importante del mediocampo portugués — discreto, inteligente, imposible de contrarrestar. Controla los partidos de una manera que los rivales no pueden neutralizar.

Bruno Fernandes — El capitán del United

El organizador del Manchester United es el cerebro creativo de Portugal. Su visión de juego y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo convierten en una pieza fundamental del sistema de Martínez.

Vitinha — La elegancia del PSG

El mediocampista del PSG es el metrónomo del equipo — distribución precisa, inteligencia táctica y una calidad técnica que eleva el nivel de todo el conjunto.

La posible alineación titular

Portero: Diogo Costa

Defensa: Nélson Semedo, Rúben Dias, António Silva, Nuno Mendes

Mediocampo: Vitinha, João Neves

Mediapunta: Bruno Fernandes

Extremos: João Félix / Rafael Leão

Delantero: Cristiano Ronaldo

El lateral derecho es el mayor dolor de cabeza de Martínez — Diogo Dalot, João Cancelo y Matheus Nunes aspiran a la titularidad, pero el veterano Nélson Semedo parece contar con la confianza del técnico.

El estado de forma actual

Portugal empezó la serie de partidos de marzo con un empate sin goles ante México, pero se recuperó con una victoria 2-0 ante Estados Unidos. El equipo mostró falta de precisión en la definición en ambos partidos, sintiendo la ausencia del lesionado Ronaldo en ataque. Sin embargo, se mantuvo invicto y con la portería a cero en ambos encuentros — una señal positiva de cara al Mundial.

Lo que Portugal espera

Las expectativas se dispararon tras la victoria ante España en la Nations League. De pronto, alcanzar un buen resultado en el Mundial ya no parece lejano para un plantel que desborda talento.

El objetivo final es levantar la Copa del Mundo. Pero los hombres de Martínez recibirán un enorme reconocimiento si alcanzan las semifinales — una instancia que Portugal no logra desde 2006.

Los datos que lo resumen todo