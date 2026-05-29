Hay selecciones que llegan a un Mundial con la presión de ganar. Y hay selecciones que llegan con algo más poderoso que eso: la alegría pura de estar ahí.

Haití es de las segundas. Tras 52 años de ausencia — desde su única participación en Alemania 1974 — Les Grenadiers regresan a la Copa del Mundo con la misión de darle a millones de fanáticos un motivo para sonreír en medio de una situación sociopolítica por demás complicada.

El camino que nadie esperaba

Nadie daba a Haití como clasificado cuando comenzaron las eliminatorias de la CONCACAF. En el grupo también estaban Honduras y Costa Rica — dos naciones habituadas a los Mundiales.

Haití se encontraba en la tercera posición del grupo y parecía sin posibilidades. Pero respondió bajo presión de la mejor manera: venció a Costa Rica — cuartofinalista en 2014 — como visitante, y luego derrotó con facilidad a Nicaragua. Dos victorias consecutivas que le aseguraron el primer puesto y el boleto a su primera Copa del Mundo desde 1974.

Récord en las eliminatorias: 6V-2E-2D

Goles a favor/en contra: 20/13

Máximo goleador: Duckens Nazon (6)

Máximo asistidor: Danley Jean Jacques (3)

El calendario en el Grupo C

Escocia | 13 de junio | Gillette Stadium |

Brasil | 19 de junio | Lincoln Financial Field |

Marruecos | 24 de junio | Mercedes-Benz Stadium |

Tres rivales de enorme nivel. Tres oportunidades para protagonizar uno de los batacazos del torneo.

El entrenador: Sébastien Migné

Será la primera vez de Migné al frente de una selección en un Mundial — pero no es un novato en estos escenarios. Fue la mano derecha de Rigobert Song con Camerún en Qatar 2022, cuando los africanos sorprendieron al vencer a Brasil en el debut.

Ese recuerdo estará muy presente cuando Haití debute ante Escocia el 13 de junio. Migné también tiene experiencia dirigiendo selecciones con recursos limitados — República Democrática del Congo, Kenia y Guinea Ecuatorial — lo que lo prepara perfectamente para el desafío haitiano.

¿Cómo juega Haití?

Formación preferida: 4-2-3-1

Estilo: Contraataque vertical a alta velocidad

La clave del juego haitiano es una defensa compacta que limita los espacios en el último tercio — con defensores físicamente imponentes en el juego aéreo — combinada con transiciones rápidas que generan peligro con tres toques o menos.

Fortalezas: Líderes experimentados y velocidad en transición

Debilidades: Talento limitado, errores en zonas preocupantes y poco roce contra rivales fuera de la CONCACAF

Los jugadores a seguir

Jean-Ricner Bellegarde — Factor X

Convencer al jugador del Wolverhampton Wanderers de representar a Haití por encima de Francia fue el momento más importante en el camino de Les Grenadiers al Mundial. Bellegarde no solo es la mente creativa del equipo — en sus espaldas recae toda la esperanza de una nación.

Josué Casimir — La revelación

Convocado por primera vez en octubre de 2025, el jugador del Auxerre nacido en Guadalupe es fundamental en el sector derecho. Contribuyó con la asistencia del gol que le dio a Haití la clasificación al Mundial.

Wilson Isidor — El goleador

Su decisión de representar a Haití en lugar de otras selecciones elevó automáticamente el nivel del ataque. El delantero del Sunderland podría formar una sólida dupla con el máximo goleador histórico, Duckens Nazon.

El posible once titular

Portero: Johny Placide (38 años — se retirará tras el Mundial)

Defensa: Carlens Arcus / Hannes Delcroix / Ricardo Adé / Duke Lacroix

Mediocampo: Leverton Pierre / Jean-Ricner Bellegarde

Extremos: Ruben Providence / Josué Casimir

Delanteros: Wilson Isidor / Duckens Nazon

La camiseta que cuenta la historia

La equipación de Haití para el Mundial 2026 es un homenaje a la identidad nacional. La parte inferior derecha del torso rinde tributo a los luchadores por la libertad de la Batalla de Vertières — donde las tropas indígenas derrotaron al ejército francés de Napoleón en el camino hacia la independencia de Haití en 1803.

El lema nacional — “L’union fait la force” (La unión hace la fuerza) — está escrito en letras pequeñas por toda la parte frontal. Siluetas de montañas y dos palmeras adornan la parte posterior.

El estado de forma actual

Los dos partidos de Haití en 2026 no terminaron en victoria: derrota 1-0 ante Túnez y empate 1-1 ante Islandia. Fueron los primeros enfrentamientos de los caribeños contra naciones de África y Europa en más de una década — lo que evidencia la falta de roce internacional fuera de la CONCACAF.

Lo que el país espera — y lo que no podrá ver

Tras la clasificación, las calles de Puerto Príncipe se llenaron de tambores, trompetas y euforia pura. Esas escenas de alegría espontánea personifican perfectamente a la afición haitiana.

Pero lamentablemente, esa fiesta no llegará a Norteamérica este verano. Un conflicto sociopolítico en curso ha provocado que Estados Unidos suspendiera las visas para los ciudadanos haitianos — lo que impedirá a la mayoría de los fanáticos estar presentes en los estadios.

Aun así, cada partido del Mundial será una excusa para que millones de haitianos dejen de lado durante 90 minutos la difícil realidad que atraviesa su nación.

Pase lo que pase en el campo, será todo ganancia.