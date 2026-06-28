El Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa más vibrante y despiadada. Tras el cierre de la fase de grupos el sábado por la noche, el torneo estrena un formato inédito de dieciseisavos de final. A partir de hoy domingo 28 de junio y hasta el sábado 4 de julio, 32 naciones se jugarán el todo por el todo a partido único. Adiós a las matemáticas y la especulación: el que gana avanza, el que pierde empaca las maletas.
Calendario Oficial de los Dieciseisavos de Final
La actividad se distribuirá a lo largo de una semana de puro infarto en las distintas sedes norteamericanas:
- Domingo 28 de junio: Sudáfrica vs. Canadá (Los Ángeles)
- Lunes 29 de junio: Brasil vs. Japón (Houston) | Alemania vs. Paraguay (Boston)
- Martes 30 de junio: Países Bajos vs. Marruecos (Monterrey) | Costa de Marfil vs. Noruega (Dallas) | Francia vs. Suecia (Nueva Jersey)
- Miércoles 1 de julio: México vs. Ecuador (Ciudad de México) | Inglaterra vs. RD del Congo (Atlanta) | Bélgica vs. Senegal (Seattle)
- Jueves 2 de julio: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (San Francisco) | España vs. Austria (Los Ángeles)
- Viernes 3 de julio: Portugal vs. Croacia (Toronto) | Suiza vs. Argelia (Vancouver) | Australia vs. Egipto (Dallas)
- Sábado 4 de julio: Argentina vs. Cabo Verde (Miami) | Colombia vs. Ghana (Kansas City)
El termómetro de los favoritos: ¿Quiénes meten miedo?
Francia (Paso arrollador): El cuadro dirigido por Didier Deschamps se ha consolidado como la máquina más aceitada del torneo con 10 goles a favor. Su dupla letal madridista, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, ya suma 4 goles cada uno. Eso sí, su lado del cuadro es el de la muerte, proyectando choques ante Alemania en octavos y España en semifinales.
Argentina (El camino del Rey): La Albiceleste avanzó con paso perfecto en el Grupo J y tiene, sobre el papel, la ruta más despejada hacia las semifinales. Se medirá a la Cenicienta Cabo Verde y luego al ganador de Australia/Egipto. Además, cuenta con un Lionel Messi intratable que lidera la Bota de Oro con 6 goles en 3 partidos.
España (Bajo la lupa): La vigente campeona de Europa disipó los fantasmas del soso debut frente a Cabo Verde goleando a Arabia Saudí y despachando a Uruguay. Si supera a Austria, las casas de apuestas prevén un choque de máxima exigencia en octavos ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, escuadra que avanzó segunda envuelta en dudas defensivas y debates sobre los 41 años de su capitán.
Inglaterra y Brasil (Ruta despejada): Los dirigidos por Thomas Tuchel y la pentacampeona de Carlo Ancelotti van por el sector menos congestionado del cuadro y, si la lógica impera, podrían colisionar en unos cuartos de final de antología.
Los datos clave y la sorpresa del Power Ranking
La carrera por la Bota de Oro: Detrás de los 6 goles de Messi, marchan al acecho con 4 dianas Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior (Brasil) y el artillero noruego Erling Haaland.
Las máquinas goleadoras: Alemania, Francia y los Países Bajos lideran la estadística colectiva con 10 anotaciones cada una.
El MVP inesperado: Según las métricas oficiales del Power Ranking de la FIFA (que evalúa ataque, creatividad y defensa), el futbolista más destacado del Mundial hasta ahora es el alemán Deniz Undav. El atacante germano acumula una efectividad de locura: 3 goles y 2 asistencias en apenas 106 minutos disputados sobre el césped, superando en valoración algorítmica al trío de Messi, Mbappé y Vinícius.