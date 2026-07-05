Haaland es un goleador y Vinicius Jr. un bailarín Solbakken calienta el Brasil vs. Noruega y desafía la historia en el Mundial. El estratega nórdico lanzó una curiosa comparación entre Erling Haaland y Vinicius Junior en la antesala de los octavos de final. La Canarinha arrastra una maldición histórica: jamás ha vencido al cuadro escandinavo.