El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, calentó el choque de octavos de final ante Brasil al lanzar un dardo táctico: “Si le preguntas a alguien de Texas que le guste la tauromaquia y que nunca haya visto fútbol, te dirá que Haaland es una máquina de hacer goles, mientras que Vinicius probablemente sea un bailarín con el balón”. Lejos de menospreciar al crack del Real Madrid, Solbakken reconoció que “Vini” está en un estado físico y mental demoledor (acumula 4 goles y 1 asistencia en el torneo), por lo que exigió a sus volantes un bloque de apoyo estricto para sus laterales. Por su parte, la “Seleção” de Carlo Ancelotti —que viene de sufrir al límite en dieciseisavos al batir 2-1 a Japón en el minuto 95 con gol de Gabriel Martinelli— encara el duelo con la seria baja por lesión de Lucas Paquetá y la duda de Casemiro en la medular. La gran clave táctica del partido estará en el brutal y conocido choque de la Premier League entre el central Gabriel Magalhães y Erling Haaland (quien registra 5 dianas y pelea la Bota de Oro). Un dato histórico que tu lector amará saber: Brasil jamás ha podido vencer a Noruega en toda su historia, registrando su antecedente más doloroso en el Mundial de Francia 1998 cuando los nórdicos remontaron y ganaron por 2-1.
Una analogía texana para encender los octavos de final
Las horas previas al electrizante emparejamiento de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre las selecciones de Brasil y Noruega han quedado envueltas en una atmósfera de alta tensión dialéctica y picardía táctica. Durante la rueda de prensa oficial celebrada en el Estadio de Dallas, el director técnico del combinado escandinavo, Stale Solbakken, encendió los debates en las salas de redacción globales al ensayar una llamativa comparación entre su máxima estrella, Erling Haaland, y el referente de la “Verdeamarela”, Vinicius Junior.
Con el desparpajo que le caracteriza ante los micrófonos, el timonel de 58 años apeló a la cultura local para desglosar las marcadas diferencias de estilo entre los dos titanes del torneo. “Si le preguntas a cualquier ciudadano de Texas que sea fanático de la tauromaquia y que jamás en su vida haya sintonizado un partido de fútbol, te va a decir sin dudarlo que Haaland es una máquina pura de ingeniería diseñada para hacer goles. En cambio, cuando mire a Vinicius, te dirá que probablemente sea un bailarín, alguien que danza y hace samba sobre el balón”, disparó Solbakken, desatando las risas de los cronistas internacionales y dejando en claro que el cuadro nórdico no saltará al césped con ningún tipo de complejo de inferioridad ante los pentacampeones del mundo.
Ancelotti busca soluciones ante el fantasma de las lesiones
En la acera sudamericana, el búnker comandado por el italiano Carlo Ancelotti asume el compromiso con la máxima cautela y con la urgencia de reajustar los circuitos creativos de su esquema. Brasil selló su boleto a los octavos tras una dramática e incómoda victoria por 2-1 ante Japón en los dieciseisavos de final, resolviendo el enigma en el quinto minuto de la compensación (95′) gracias a un zarpazo de Gabriel Martinelli. Aquel compromiso desveló severas lagunas defensivas ante transiciones rápidas y, para colmo de males, dejó tocada la enfermería de la Seleção.
El cuerpo médico brasileño confirmó que el mediapunta Lucas Paquetá está prácticamente descartado para el lunes debido a una contractura en el isquiotibial, mientras que el pivote defensivo Casemiro permanece bajo estricta observación médica por un trauma óseo. La nota positiva de la jornada es la recuperación del extremo Raphinha, quien integrará el banco de suplentes tras superar sus dolencias físicas. Con este panorama, el peso de la ofensiva recaerá de forma exclusiva en el desequilibrio de Vinicius Junior, quien firma un Mundial de ensueño al acumular 4 goles y 1 asistencia, emulando los registros históricos de leyendas de la talla de Ronaldo y Romário en las fases de grupos.
La Premier League se traslada a Dallas y una maldición de 28 años
El plano estratégico del choque deparará un duelo individual que acaparará las miradas del ecosistema fútbol: la implacable batalla física entre el delantero Erling Haaland y el zaguero central Gabriel Magalhães, dos titanes que se conocen al milímetro debido a sus constantes y feroces batallas en la Premier League inglesa con las camisetas del Manchester City y el Arsenal. Ancelotti sabe que anular el suministro de balones que nace de los botines de Martin Ødegaard hacia el “Androide” —quien registra 5 goles en la justa y oposita con fuerza a la Bota de Oro— es el único camino para evitar una catástrofe en Arlington.
Más allá de los nombres propios, el factor estadístico cobija un dato perturbador que pesa en el inconsciente colectivo de la delegación sudamericana: Brasil jamás en toda su historia oficial ha podido derrotar a la Selección de Noruega. El historial de cuatro enfrentamientos directos arroja un saldo de dos empates y dos triunfos a favor de los europeos. El antecedente más icónico y doloroso en las bitácoras de la FIFA se remonta al Mundial de Francia 1998, noche en la que el cuadro nórdico obró el milagro en la fase de grupos al remontar en los minutos finales para imponerse por 2-1 a la constelación de estrellas que lideraba Ronaldo Nazário. La mesa está servida en Texas para que Haaland intente agigantar el mito o para que la samba de Vinicius rompa de forma definitiva el maleficio histórico de la Canarinha.