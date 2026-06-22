Haaland firma un doblete y mete a Noruega en los dieciseisavos de final El "Androide" anotó por partida doble en la vibrante victoria 3-2 sobre Senegal, igualando a Mbappé en la persecución de Lionel Messi por la Bota de Oro y sellando la clasificación matemática de los escandinavos en el Grupo I.

La Selección de Noruega sigue viviendo un auténtico cuento de hadas en su regreso a las Copas del Mundo por primera vez desde 1998. En un encuentro de alta intensidad física y emociones alternas disputado en el MetLife Stadium, el conjunto nórdico amarró su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a los “Leones de Teranga” de Senegal.

Al finalizar el compromiso, las gradas teñidas de rojo presenciaron una de las postales del torneo: el plantel completo se alineó frente a su afición, Martin Ødegaard tomó un tambor y, liderados por Erling Haaland sentado al frente, jugadores y fanáticos imitaron a los antiguos remeros escandinavos al grito unísono de “¡Ro!” (Remar). “Fue divertido. No estaremos remando después de la Copa del Mundo, pero esto puede ser un truco durante el torneo”, bromeó el seleccionador Ståle Solbakken.

Un depredador insaciable suelto en el área

La gran figura de la noche volvió a ser el implacable Erling Haaland. El ariete de 25 años desquició por completo a la zaga africana con su zancada y su demoledora contundencia de cara al arco defendido por Édouard Mendy, facturando dos goles letales en el arranque del complemento:

Minuto 48: Tras recibir un pase quirúrgico de Ødegaard, Haaland culminó un contragolpe fulminante de costa a costa cruzando un zurdazo inalcanzable.

Minuto 58: El delantero se abrió paso entre los centrales y conectó una vistosa volea con la pierna derecha —su extremidad menos hábil— tras una asistencia de Patrick Berg para decretar el provisional 3-1.

“Es mi especialidad marcar goles. Simplemente soy muy bueno marcando goles”, declaró Haaland con su habitual y fría confianza tras el pitazo final.

Con esta exhibición, el “Androide” alcanza una racha de 24 goles en sus últimos 12 partidos internacionales (marcando al menos uno por encuentro) y eleva su cuenta a 59 dianas en 52 apariciones con su país. Además, se unió al inglés Harry Kane (2018) como los únicos futbolistas en el último medio siglo en registrar partidos de dos goles en sus dos primeras presentaciones de un Mundial. En la carrera por la Bota de Oro, Haaland suma 4 tantos, empatado con el francés Kylian Mbappé y a solo uno del líder absoluto, Lionel Messi (5).

Drama, lesiones y el mapa del Grupo I

El triunfo noruego se cimentó también en la profundidad de su banquillo. Apenas al minuto 13, el defensor Julian Ryerson tuvo que abandonar la cancha por una lesión, propiciando el debut mundialista de Marcus Pedersen. El ingresado pagó con creces la confianza al minuto 43, abriendo el marcador al aprovechar un mal despeje del capitán senegalés Kalidou Koulibaly para sacar un derechazo que se le escurrió a Mendy.

Senegal vendió cara su derrota y jamás bajó los brazos. El extremo Ismaïla Sarr firmó un doblete de honor (anotando a los minutos 53 y 90+3) que mantuvo el suspenso hasta el último segundo del tiempo añadido, en un choque donde el arquero Mendy también tuvo que retirarse lesionado en el segundo tiempo.

Tras este resultado, el panorama del Grupo I queda definido con alta escuela de cara a la última fecha de la fase regular:

Clasificados de gala: Tanto Francia como Noruega ostentan 6 puntos perfectos y ya tienen asegurada su presencia en la ronda de eliminación directa. Ambos colosos chocarán el próximo viernes 26 de junio por el liderato del sector.

La batalla por el tercer puesto: Senegal e Irak, ambos con 0 unidades tras encadenar dos derrotas, se medirán frente a frente buscando un triunfo balsámico que les permita aspirar a clasificar como uno de los mejores terceros del torneo.