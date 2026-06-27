De menos a más para amarrar el liderato. El andar de la selección de España en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 no inició de la forma idílica que muchos esperaban. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente tropezó en el debut al firmar un soso empate sin goles ante la debutante Cabo Verde. Sin embargo, “La Furia Roja” reaccionó de inmediato con autoridad al golear 4-0 a Arabia Saudita y cerró la primera fase con broche de oro al vencer 1-0 a Uruguay con un solitario gol de Álex Baena, certificando su condición de favorita al sumar 7 de 9 puntos posibles.
Con el liderato del Grupo H en el bolsillo, los campeones mundiales de Sudáfrica 2010 entran a la etapa “mata-mata” con un panorama exigente pero sumamente emocionante.
La ruta de “La Roja” hacia el MetLife Stadium ronda por ronda:
Dieciseisavos de Final (Jueves 2 de julio – 12:00 p.m. hora local): La andadura de eliminación directa para los españoles arrancará en el majestuoso SoFi Stadium de Los Ángeles. Su rival será oficialmente el segundo lugar del Grupo J (sector dominado por la Argentina de Lionel Messi). Dicha plaza se resolverá en un duelo directo de infarto entre las selecciones de Austria y Argelia.
Octavos de Final (Lunes 6 de julio): En caso de superar la primera ronda de play-offs, España viajará al AT&T Stadium de Dallas. Según las llaves preestablecidas por la FIFA, el contrincante en esta instancia saldrá del electrizante choque entre el segundo clasificado del Grupo K (casillero que ocupa provisionalmente la Portugal de Cristiano Ronaldo) y el segundo del Grupo L (Ghana).
Cuartos de Final (Viernes 10 de julio): Para inscribir su nombre entre los cuatro mejores del planeta, el equipo de Luis de la Fuente regresaría a Los Ángeles. Las proyecciones lógicas de este lado del cuadro apuntan a un cruce contra el vencedor de las llaves donde habitan los anfitriones de Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, o el líder del Grupo G.
Semifinales (Martes 14 de julio): El boleto definitivo a la finalísima se disputará en Dallas. Si la lógica deportiva impera en los partidos previos, el planeta fútbol podría presenciar una reedición histórica de las finales de Sudáfrica 2010 o de la pasada Eurocopa ante colosos de la talla de Alemania o los Países Bajos.
La gran cita de Nueva Jersey
El partido cumbre que definirá al nuevo monarca del fútbol mundial se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Especular sobre un rival a estas alturas es una moneda al aire, pero los cruces proyectan que potencias como Brasil, Inglaterra o la propia Argentina marcharían por el extremo opuesto del cuadro. España ha demostrado solvencia defensiva y pegada, pero a partir del próximo jueves, cada partido será una final sin red de seguridad.