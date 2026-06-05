El camino de preparación de la selección absoluta de Haití de cara a la Copa del Mundo 2026 sigue sumando componentes estratégicos de alto valor en el mercado internacional. Tras sacudir los reportes deportivos con una contundente goleada 4-0 sobre Nueva Zelanda, el cuerpo técnico de “Los Granaderos” ha oficializado la incorporación definitiva del atacante Lenny Joseph, un movimiento administrativo y deportivo que busca dotar de mayor profundidad y experiencia europea a la ofensiva del combinado vecino.
Joseph, de 25 años, llega al seleccionado tras agotar con éxito los trámites correspondientes para la obtención de su pasaporte haitiano, quedando plenamente habilitado por los reglamentos de la FIFA para vestir la elástica azul y roja en la gran cita del balompié global.
Vigencia y regularidad en el viejo continente
La llegada del ariete al esquema caribeño responde a una rigurosa planificación institucional encaminada a captar talento con rodaje continuo en las ligas del viejo continente. Los registros estadísticos provistos por las plataformas informáticas de Olé USA avalan su contratación:
Titularidad en Hungría: Joseph se ha consolidado como una de las piezas inamovibles en el once inicial del histórico club Ferencváros, una de las organizaciones más ganadoras e influyentes del balompié húngaro.
Aporte en las redes: A lo largo de la actual campaña regular en Europa, el atacante de 25 años exhibe una destacada hoja de servicios que contabiliza siete goles y dos asistencias, reflejando un ritmo de competencia óptimo para las exigencias físicas del torneo mundialista.
Debate digital: Entre el escepticismo y la ilusión
Como ha sido la tónica habitual con las novedades del seleccionado haitiano, la catalogación de Joseph bajo la etiqueta de “estrella de Europa” generó un encendido intercambio de opiniones entre los usuarios en los foros de Instagram. Mientras algunos aficionados de la región tildaron de exagerado el calificativo debido al menor perfil mediático de la liga de Hungría en comparación con los circuitos tradicionales, la comunidad de seguidores de los “Granaderos” cobijó con entusiasmo el llamado, catalogándolo como una pieza que sumará la potencia anatómica y la agilidad necesarias para competir ante rivales de élite.
De igual forma, analistas de la Concacaf recordaron que el plantel caribeño viene estructurando un proyecto sumamente serio que incluye a otras figuras de ligas visibles, citando como ejemplo la presencia de Wilson Isidor, atacante del Sunderland en el fútbol de Inglaterra, lo que proyecta a Haití como un firme candidato a instalarse a mediano plazo en el Top 4 de la confederación regional.
La dura prueba del Grupo B
El aporte técnico de Lenny Joseph será sometido a un examen de máxima exigencia de manera inmediata. Tras una histórica ausencia de 52 años en las fases finales del torneo, Haití quedó emparejado en un complejo y disputado Grupo B, donde tendrá que medir fuerzas directamente contra las potencias de Brasil, Marruecos y Escocia.
Con el pasaporte en mano y los botines listos, Joseph se reporta a las órdenes de la escuadra vecina para demostrar que el talento del Caribe está preparado para desafiar los pronósticos del planeta fútbol.