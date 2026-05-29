Haití logra histórica clasificación al Mundial 2026 en medio de su peor crisis Conoce la historia de la Selección de Haití, que clasificó a la Copa del Mundo 2026 entrenando en el exilio y uniendo a un país en crisis.

En un hito que desafía por completo la cruda realidad de su entorno, la Selección Nacional de Fútbol de Haití ha logrado asegurar su participación en una Copa del Mundo por primera vez en más de medio siglo. El boleto se selló tras una épica victoria ante Nicaragua en Curazao, desatando una ebullición de alegría inusual en las calles de Puerto Príncipe y regalándole a la población un breve momento de respiro y cohesión social frente a la turbulencia y el asedio de las crisis superpuestas que azotan a la nación caribeña.

“Hacía mucho tiempo que no veíamos al pueblo haitiano tan unido”, declaró Louicius Deedson, centrocampista de 25 años del FC Dallas de la MLS y autor de uno de los goles definitivos de la clasificación. Este logro se torna extraordinario considerando que el combinado ha tenido que entrenar y disputar sus encuentros como local en el extranjero debido a la extrema inestabilidad de su territorio.

Estadios convertidos en refugios y bajo control de pandillas

La crisis de seguridad impone barreras monumentales para el desarrollo del deporte en Haití:

Pérdida de infraestructura: Las pandillas armadas redujeron a cenizas el Centro de Goles de la FIFA en la capital, destruyendo el principal núcleo de entrenamiento juvenil del país.

Control territorial: Las Naciones Unidas estiman que los grupos armados controlan entre el 80% y el 90% de Puerto Príncipe, incluyendo las inmediaciones de los recintos deportivos más importantes.

Refugios improvisados: El histórico Estadio Sylvio Cator, sede de entrenamientos de la selección por décadas, no se utiliza para el fútbol desde hace años. Actualmente, funciona como refugio para miles de desplazados internos que huyen de la violencia.

Debido a estas alarmantes condiciones, la mayor parte de la plantilla de la selección está compuesta por futbolistas nacidos o criados en el extranjero —principalmente en ligas de Francia—, mientras que el cuerpo técnico y los jugadores se ven obligados a concentrarse en estados como Florida y Nueva Jersey para preparar el torneo internacional.

Woodensky Pierre: El guerrero que resiste desde el Violette AC

Dentro de la nómina mundialista resalta la figura de Woodensky Soleil Pierre, centrocampista del Violette Athletic Club. Pierre es el único integrante del plantel que creció, reside y compite activamente dentro de la liga de fútbol haitiana. Proveniente del empobrecido y conflictivo barrio de Cité Soleil, el atleta superó severas carencias económicas gracias a una madre vendedora ambulante y a una beca deportiva que le permitió finalizar sus estudios.

A pesar de que los enfrentamientos armados obligaron recientemente a organismos como Médicos Sin Fronteras a suspender operaciones en su vecindario, Pierre se coronó campeón nacional con el Violette AC tras ganar la final en el Parc Sainte-Therese de Petionville, una de las escasas zonas de la capital que no están totalmente dominadas por la delincuencia. Su exagente, Jerome Salbert, destaca que este entorno hostil forjó en el jugador una “mentalidad de guerrero” indispensable para el balompié de alta competencia.

El deporte como salvavidas ante el reclutamiento forzado

Para las autoridades y entrenadores locales, el éxito de la selección en el Mundial 2026 representa una vitrina crucial para rescatar a la juventud vulnerable. Datos de la ONU revelan una realidad alarmante: aproximadamente la mitad de los integrantes de las pandillas en Haití son menores de edad.

El Ministerio de Juventud, Deportes y Acción Cívica insiste en la urgencia de edificar espacios seguros, viendo en el fútbol una alternativa de empoderamiento y un freno contra el reclutamiento forzado. Tanto Deedson como Pierre coinciden en que el país desborda talentos que se están desperdiciando por la falta de garantías básicas, y albergan la ferviente esperanza de que este torneo sea el primer paso hacia la reconstrucción de la paz en su patria.