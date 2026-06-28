Las oraciones y la desesperada búsqueda que mantuvieron en vilo al balompié continental han terminado de la forma más dolorosa posible. Este sábado por la noche, fuentes oficiales y compañeros de profesión confirmaron el fallecimiento de Yanina Maranella, esposa del defensor cordobés Lucas Trejo, y de sus dos pequeños hijos, Aarón y Ainhoa Trejo, víctimas del devastador terremoto que sacudió el territorio de Venezuela el pasado miércoles.
La trágica noticia fue esparcida inicialmente por el futbolista Edson Tortolero, quien junto a un grupo de jugadores profesionales de la liga local se había trasladado a la zona del desastre para colaborar cuerpo a cuerpo con las brigadas de rescate. “Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida”, redactó Tortolero en una emotiva publicación donde agradeció el apoyo incondicional de rescatistas civiles, la Federación Venezolana de Fútbol y delegaciones internacionales. Poco después, el club Deportivo La Guaira emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias y decretando el luto institucional.
Crónica de una angustia en medio de la destrucción total
El defensor central de 38 años, nativo de Córdoba, Argentina, y actual figura del club Marítimo de La Guaira, se encontraba concentrado con su plantilla en la ciudad de Caracas para disputar la jornada inaugural de la Copa Venezuela al momento en que dos potentes sismos sacudieron el país. Aunque el epicentro se registró en Carabobo, la zona costera de La Guaira sufrió daños estructurales masivos.
Al perder total comunicación por el colapso de las redes eléctricas y telefónicas, Trejo utilizó sus plataformas digitales para lanzar un desgarrador grito de auxilio: “No sé nada de mi familia. Oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí”, imploró el jugador. Sin embargo, al trasladarse de urgencia al complejo residencial en la zona de Playa Grande, el panorama fue desolador. Testigos y familiares directos confirmaron que el edificio de apartamentos donde residía la familia sufrió un colapso absoluto y ya no existía más.
El fútbol se une en solidaridad
Durante más de 72 horas, futbolistas de diversos clubes venezolanos como Robert Garcés (Metropolitanos) y José Correa se internaron entre el concreto y los hierros retorcidos con la esperanza de hallar señales de vida o traslados a centros hospitalarios que no hubiesen sido reportados. Lamentablemente, las labores de rescate culminaron con el hallazgo de los tres cuerpos de la familia del jugador cordobés, quien desarrolló la mayor parte de su carrera fuera de su tierra natal.
Las muestras de solidaridad y los mensajes de apoyo de clubes de toda América, la Conmebol e instituciones globales no se han hecho esperar para acompañar a Lucas Trejo en el momento más oscuro y doloroso de su vida. El deporte pasa por completo a un segundo plano ante una catástrofe humanitaria que ha tocado las fibras más sensibles del fútbol internacional.