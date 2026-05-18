El Barcelona no tenía dudas. Y Hansi Flick tampoco. Este lunes, el club azulgrana anunció la renovación del técnico alemán por una temporada adicional — hasta 2028 — con un año opcional que podría extender su vínculo hasta 2029.

El anuncio llega en el mejor momento posible: con el Barcelona a punto de coronarse campeón de LaLiga por segunda temporada consecutiva, con 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y 22 sobre el Villarreal, tercero, a falta de una jornada.

Los números que justifican la renovación

El Barcelona fue contundente en su comunicado oficial:

“Los resultados avalan la huella de Flick. En dos temporadas en el banquillo azulgrana ya ha conquistado cinco de los ocho títulos posibles.”

El palmarés de Flick con el Barça en apenas dos temporadas:

| Título | Temporada |

| Liga española | 2024-25 |

| Liga española | 2025-26 |

| Supercopa de España | 2024-25 |

| Supercopa de España | 2025-26 |

| Copa del Rey | 2024-25 |

5 títulos en 2 temporadas. Una tasa de éxito que pocos técnicos en la historia del club pueden igualar.

La huella más allá de los trofeos

Pero el Barcelona destacó algo que va más allá de los títulos. Flick ha dejado una impronta personal en el club — no solo con los resultados, sino con su confianza en el talento de la cantera:

13 jugadores del filial han debutado con el primer equipo bajo su dirección

han debutado con el primer equipo bajo su dirección Ha implantado un juego ofensivo, valiente y divertido que ha reconectado a los aficionados con el equipo

que ha reconectado a los aficionados con el equipo Ha consolidado a Lamine Yamal — a punto de cumplir 19 años — como el gran líder del equipo, escoltado por Pedri, Fermín López, Dani Olmo y Raphinha

Raphinha, precisamente, regresó a su mejor nivel este domingo con un doblete ante el Betis (3-1) tras varias semanas lesionado — una señal de que el equipo llega al final de temporada en plena forma.

El contexto: Flick tenía contrato hasta 2027

El técnico alemán — ex entrenador del Bayern Múnich y de la selección de Alemania — tenía contrato con el Barcelona hasta 2027. La renovación hasta 2028 con opción a 2029 es un mensaje claro de la directiva: Flick es el proyecto a largo plazo.

Con el Mundial 2026 en el horizonte y varios de sus jugadores clave como candidatos a protagonistas del torneo — empezando por Lamine Yamal, si se recupera de su lesión — el Barcelona apuesta por la continuidad de un técnico que ha devuelto al club a la élite del fútbol europeo.

La era Flick: Barcelona de vuelta en la cima

Cuando Flick llegó al Barcelona en el verano de 2024, el club venía de una temporada irregular y necesitaba una dirección clara. En dos años, el alemán transformó al equipo en una máquina de ganar — con identidad, con cantera y con resultados.

La renovación hasta 2028 confirma que esta era dorada del Barcelona apenas está comenzando.