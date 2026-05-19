Harry Kane se lleva su segunda Bota de Oro con 36 goles: los 10 máximos goleadores de las 5 grandes ligas de Europa en 2025-26 Kane cerró la Bundesliga con hat-trick en la última jornada y se distanció de todos sus rivales. Haaland (26) y Mbappé (24) completan el podio. Igor Thiago del Brentford es la gran revelación con 22 goles. La Premier League y LaLiga aún tienen una jornada pendiente.

La temporada 2025-26 en Europa está llegando a su fin. La Ligue 1 y la Bundesliga ya echaron el cierre — con el PSG y el Bayern Múnich como campeones. En Italia, el Inter de Milán ya se proclamó campeón de la Serie A. En España, el FC Barcelona hizo lo propio en LaLiga. Solo queda por definirse el título en Inglaterra, donde el Arsenal lidera con mínima ventaja sobre el Manchester City.

Y en la lucha por los goles, hay un nombre que se desmarcó de todos: Harry Kane.

El ranking completo

| Pos. | Jugador | Club | Liga | Goles |

| Harry Kane | Bayern Múnich | Bundesliga | 36 |

| Erling Haaland | Manchester City | Premier League | 26 |

| Kylian Mbappé | Real Madrid | LaLiga | 24 |

| 4 | Igor Thiago | Brentford | Premier League | 22 |

| 5 | Vedat Muriqui | Mallorca | LaLiga | 22 |

| 6 | Estéban Lepaul | Stade Rennais | Ligue 1 | 21 |

| 7 | Deniz Undav | Stuttgart | Bundesliga | 19 |

| 8 | Lautaro Martínez | Inter de Milán | Serie A | 17 |

| 9 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Bundesliga | 17 |

| 10 | Donyell Malen | AS Roma | Serie A | 17 |

1. Harry Kane — Bayern Múnich: 36 goles

Segunda Bota de Oro para el delantero inglés. Kane no solo fue el mejor goleador de la Bundesliga — fue el mejor de Europa por un margen enorme. Cerró la temporada con un hat-trick en la última jornada, dejando claro quién manda en el continente. El Bayern se proclamó campeón por 35ª vez en su historia y Kane fue su gran motor.

2. Erling Haaland — Manchester City: 26 goles

El noruego arrancó la temporada de manera explosiva, atravesó un bache a mediados de 2026, pero en los últimos cuatro partidos de Premier volvió a ver portería de forma consecutiva. Tiene muy difícil alcanzar a Kane, pero cerrará la temporada como el máximo goleador de la Premier League.

3. Kylian Mbappé — Real Madrid: 24 goles

El crack francés fue el ganador de la última Bota de Oro pero esta temporada no podrá revalidarla. Ha sido la máxima referencia ofensiva del Real Madrid a pesar de perderse varios partidos por lesiones. Aún tiene una jornada para confirmar el Pichichi de LaLiga.

4. Igor Thiago — Brentford: 22 goles

La gran revelación de la temporada en la Premier League. De los 54 goles que lleva anotados el Brentford en la liga, 22 son obra suya. Un número extraordinario para un equipo de su tamaño. Cerrará la temporada en Anfield ante el Liverpool.

5. Vedat Muriqui — Mallorca: 22 goles

A sus 31 años, el delantero del Mallorca es una de las sorpresas de LaLiga — segundo máximo anotador del campeonato español, a dos goles del Pichichi. Sus goles serán vitales en la última jornada, con el Mallorca peleando por no descender.

6. Estéban Lepaul — Stade Rennais: 21 goles

La sorpresa de la Ligue 1. El máximo goleador del campeonato francés no milita en el PSG — sino en el Rennes. Una anomalía que habla de la regularidad extraordinaria de Lepaul en una liga dominada por el equipo parisino.

7. Deniz Undav — Stuttgart: 19 goles

Segundo máximo goleador de la Bundesliga y referente ofensivo del Stuttgart. Cerró la temporada con empate 2-2 ante el Eintracht Frankfurt sin marcar en la última jornada.

8, 9 y 10. Lautaro Martínez, Guirassy y Malen: 17 goles cada uno

Lautaro Martínez (Inter) tiene una jornada más para separarse en solitario como máximo goleador de la Serie A. Serhou Guirassy (Dortmund) cerró la Bundesliga con gol ante el Werder Bremen. Donyell Malen (Roma) se quedó sin marcar en la última jornada.