Hasta los 45 años: La obsesión de Cristiano Ronaldo con el Mundial 2030 El entrenador Roberto Martínez confirma en El Larguero que Cristiano Ronaldo tiene la meta fija de disputar el Mundial 2030 a los 45 años.

El debate sobre los límites de la longevidad biológica en el deporte de élite se ha instalado de forma definitiva en este 2026. Justo cuando la Selección de Portugal se alista para iniciar sus compromisos mundialistas cobijando a un Cristiano Ronaldo de 41 años, una revelación del estratega del banquillo luso, Roberto Martínez, ha dejado en claro que el apetito competitivo del astro de Madeira no conoce el punto final.

En una entrevista concedida al prestigioso programa radiofónico El Larguero, Martínez fue consultado de manera directa sobre la viabilidad de mantener al delantero en la vanguardia internacional a largo plazo. Lejos de evadir la pregunta, el timonel español fue tajante al confirmar que Cristiano Ronaldo tiene la mirada fija en disputar la Copa del Mundo de 2030, una edición en la que el cañonero contaría con la asombrosa edad de 45 años. El técnico remarcó que el “7” va a batallar con todas sus fuerzas por ese llamado y que, como mínimo, es una oportunidad que se ha ganado a pulso a lo largo de su carrera.

La mística del 2030: Su tierra natal y el sueño de jugar con su hijo

La proyección hacia el centenario de los Mundiales en 2030 no es una elección casual para el atacante de Funchal. El torneo cuenta con dos alicientes de corte cinematográfico que justifican su deseo de no colgar las botas:

El factor localía: El certamen del 2030 se organizará principalmente en Portugal, su tierra natal, compartiendo honores de sede junto a las naciones de España y Marruecos. Despedirse de la escena internacional ante su propia gente es el cierre idílico para su mitología.

La dinastía Ronaldo: En las tribunas digitales, cuentas de análisis como jerico_alonzo ponderaron otra poderosa razón biológica: para el año 2030, Cristiano Ronaldo Jr. ya contará con la edad suficiente para competir en el profesionalismo, lo que abre la poética posibilidad de ver a un padre y a su hijo compartiendo la misma convocatoria en una Copa del Mundo.

Incendio en las tribunas virtuales: ¿Hazaña legendaria o comedia de terquedad?

El reporte provisto por la plataforma de Ahora Noticias MX desató de inmediato una de las batallas de opinión más ácidas y divididas que se recuerden en el entorno digital de la copa:

Los fieles del “Bicho”: La facción que respalda ciegamente la disciplina del luso, liderada por usuarios como ale.ch54 y jj.ramirez84, se plantó para asegurar que si Cristiano se traza esa meta, la va a cumplir, demostrando una vez más que la edad es simplemente un número y que su obsesión por alcanzar la mítica frontera de los 1,000 goles oficiales es realizable.

Las voces de la discordia: En la acera de enfrente, el escepticismo y la burla arreciaron con dureza. Cuentas rivales acusaron al delantero de estar “traumado y obsesionado” con los logros de Lionel Messi, sugiriendo de forma burlona que lanzar esta proyección a cuatro años vista es un síntoma de que ya da por perdido el Mundial de este 2026. Asimismo, los críticos más severos apuntaron que arrastrarse por el césped a los 45 años solo empañará su estatus de leyenda, argumentando que “las leyendas son más recordadas cuando se retiran en su Prime que haciendo el ridículo de viejos”.

Con el vestuario de Portugal respaldando su capitanía en este 2026 y Roberto Martínez dándole luz verde para seguir desafiando las leyes de la biología deportiva, Cristiano Ronaldo sigue demostrando que es incapaz de conjugar el verbo retirarse. El camino hacia el 2030 se perfila largo y plagado de detractores, pero si alguien posee el físico y la mente de acero para transformar una utopía en realidad, ese es el hombre récord de Portugal.