El partido de los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre las selecciones de México e Inglaterra comenzó a disputarse mucho antes del pitazo inicial. En una demostración absoluta de pasión desbordada y folclore intimidatorio, una multitud de fanáticos mexicanos sitió las inmediaciones del lujoso hotel JW Marriott de la Ciudad de México durante la madrugada de este domingo 5 de julio, con el firme objetivo de perturbar el sueño y quebrar la estabilidad mental del combinado británico en las horas previas al crucial choque de eliminación directa.
A pesar de los esfuerzos logísticos de la delegación inglesa por mantener bajo estricto secreto su lugar de concentración, la ubicación se filtró rápidamente a través de las plataformas digitales, provocando una movilización masiva de la hinchada azteca. Equipados con bandas completas de música, tambores, altavoces y fuegos artificiales que iluminaron el cielo capitalino de forma ininterrumpida, los aficionados recrearon una atmósfera de carnaval hostil. Decenas de conductores se sumaron a la causa bloqueando las avenidas circundantes para hacer sonar las bocinas de sus vehículos. Esta estrategia de desgaste no es nueva para la marea local: ya había sido implementada con notable éxito en la ronda previa de dieciseisavos de final, sirviendo como antesala para la victoria mexicana por 2-0 sobre Ecuador.
Tensión en los accesos y despliegue policial de emergencia
La situación escaló en intensidad cuando un grupo de hinchas radicalizados intentó romper los anillos de seguridad perimetral e invadir las instalaciones del hotel para acercarse a las habitaciones de los futbolistas de la Premier League. La acción provocó la intervención inmediata de las fuerzas policiales de la Ciudad de México, quienes desplegaron unidades equipadas con escudos antidisturbios, vallas metálicas de contención y patrullas con sirenas encendidas para recuperar el orden público.
El cuerpo de seguridad privado de la Selección de Inglaterra confirmó a los medios internacionales que, si bien la provocación exterior fue masiva y sumamente ruidosa, las contramedidas tácticas funcionaron a tiempo. “Los intentos de intrusión fueron completamente neutralizados gracias al bloqueo de los accesos terrestres y peatonales. El plantel se mantuvo resguardado”, explicaron voceros de la delegación inglesa a la prensa británica. No obstante, el impacto psicológico del ruido y el ambiente bélico que aguarda a los dirigidos por Gareth Southgate en las inmediaciones del Estadio Azteca añaden un peso extra a una concentración que ya lidiaba con la presión de las críticas por su rendimiento irregular en la fase de grupos.
El coloso de Santa Úrsula espera el silbatazo inicial
La mesa está servida para lo que promete ser uno de los enfrentamientos más calientes del fin de semana mundialista. Con el factor de la localía y el impulso anímico de su afición, los modelos matemáticos y de análisis deportivo le otorgan a la Selección de México más de un 30% de probabilidades de despachar a la gigante de Europa y sellar su boleto hacia la ronda de los cuartos de final.
El vibrante compromiso entre México e Inglaterra se disputará de forma oficial este domingo 5 de julio a las 8:00 de la noche (20:00 hrs, hora local de RD y México). Se espera un lleno total en el mítico e imponente Estadio Azteca, un escenario histórico donde los locales buscarán canalizar la energía de la calle para firmar una página memorable en el Mundial de 2026, mientras que los Three Lions buscarán silenciar el orgullo azteca apelando a la jerarquía de sus estrellas.