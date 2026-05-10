El fútbol dominicano tiene un nuevo protagonista. Salcedo FC escribió este sábado una página histórica al convertirse en el primer finalista de la temporada 2025-26 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), tras eliminar a los Delfines del Este en una tanda de penales que mantuvo al estadio del Parque del Este en vilo hasta el último disparo.

El marcador final desde los once metros: 4-2 a favor de Salcedo.

El partido: drama en dos actos

La vuelta de la semifinal comenzó con los celestes en ventaja — habían ganado 1-0 en el partido de ida en casa. Pero Delfines no vino a rendirse.

Esstiel Reyes abrió el marcador en el minuto 6 con un gol que aprovechó una gran asistencia de Jairo Alegría — y Salcedo parecía encaminado a la final de manera cómoda.

Pero Delfines reaccionó. El colombiano Jhon Ramos igualó desde el punto penal en el minuto 25, poniendo el global 1-1. Y cuando se jugaban los últimos minutos del primer tiempo, llegó el golpe más duro para Salcedo: un auténtico golazo de juego colectivo de los Delfines — con pase de Sebastián Ramos y definición de Diego Losada — que puso el global 2-1 a favor de Delfines.

La eliminación de Salcedo parecía inminente.

La segunda mitad y la prórroga: intensidad máxima

En el segundo tiempo, ambos equipos mantuvieron la intensidad al máximo. Los porteros Odalis Báez (Salcedo) y Pedro Espinal (Delfines) fueron exigidos al límite en múltiples ocasiones. Ninguno cedió.

Con el global 2-2 al final de los noventa minutos, el partido se fue a tiempo extra. Dos períodos de quince minutos que tampoco rompieron la igualdad.

Todo se definiría desde los once metros.

Odalis Báez: el héroe de la clasificación

En la tanda de penales, apareció la figura del veterano arquero Odalis Báez. El guardameta de Salcedo atajó dos penales — una actuación que fue determinante para la clasificación del conjunto celeste.

El marcador final desde los once metros fue 4-2 a favor de Salcedo, sellando una clasificación histórica para un club que llega a su primera final en la historia de la LDF.

Lo que viene: la otra semifinal este domingo

La gran final de la LDF 2025-26 ya tiene un participante confirmado. El segundo finalista se definirá este domingo a las 6:00 de la tarde en Santiago, donde Cibao FC y el Club Atlético Pantoja disputarán el partido de vuelta de su semifinal — con los naranjas llegando con ventaja de 1-0 del partido de ida.

El ganador de ese duelo se medirá a Salcedo FC en la gran final.

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