Historial reciente: Argentina – Colombia en el sub 20 A horas del crucial duelo en Santiago, revisamos la ventaja histórica de la Albiceleste sobre los Cafeteros en la categoría juvenil.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El enfrentamiento entre Argentina y Colombia en las semifinales del Mundial Sub 20 no es solo un partido: es una rivalidad con profunda historia. Mientras los equipos ajustan los últimos detalles tácticos en Chile, el peso de los antecedentes se hace sentir. Desde su primer cruce documentado en 1964, el historial entre estas dos potencias sudamericanas ha sido extenso y apasionante, con un claro dominador que buscará revalidar su supremacía y un retador que ansía acortar distancias en el momento más importante.

El registro de enfrentamientos entre Argentina y Colombia en la categoría Sub 20 es amplio, abarcando 32 partidos que incluyen choques en Sudamericanos, Mundiales, Juegos Sudamericanos y amistosos. Este extenso historial se inclina a favor del combinado argentino.

El Balance general detallado

De los 32 juegos disputados:

Victorias Argentinas: 13

13 Victorias Colombianas: 8

8 Empates: 11

11 Goles de Argentina: 42

42 Goles de Colombia: 32

Estos números evidencian una superioridad histórica de la Albiceleste, que ha logrado cinco triunfos más que su rival y ostenta una diferencia de +10 en el saldo goleador.

Cuando la mirada se posa sobre la máxima cita, el historial reciente en Mundiales muestra un balance de una victoria para cada lado, demostrando que la presión del gran torneo equilibra las fuerzas.

La última vez que se encontraron en un Mundial fue en los octavos de final de la edición de Países Bajos 2005. En aquella ocasión, Argentina se impuso por 2-1, un triunfo que fue vital para impulsar a la Albiceleste hacia su sexto y último título en la categoría.

Dos años antes, el triunfo fue para los Cafeteros. Colombia superó a Argentina por idéntico marcador, 2-1, en el Mundial de Emiratos Árabes 2003. Esa victoria fue significativa, ya que permitió a la Tricolor asegurar el tercer puesto del torneo, su mejor actuación histórica.

No hay que viajar muy lejos para encontrar los últimos choques, ya que Argentina y Colombia se vieron las caras dos veces este mismo año durante el Sudamericano Sub 20 celebrado en Venezuela, arrojando resultados parejos.

Fase de Grupos: El primer duelo de 2025 se dio el 26 de enero, por la fecha 2 del Grupo B, y culminó en un empate 1-1, un resultado que mostró la paridad entre ambos seleccionados. Fase Final: El segundo enfrentamiento ocurrió el 10 de febrero, en la Fecha 3 de la fase final. En ese cruce, la Albiceleste se llevó una ajustada victoria por la mínima diferencia (1-0), confirmando que la ventaja histórica se mantiene vigente en el presente.

Para encontrar la última victoria de la Tricolor sobre Argentina, hay que retroceder hasta enero de 2023, cuando en el marco del Sudamericano en Cali, Colombia ganó 1-0 en el Estadio Pascual Guerrero. Este dato subraya la dificultad histórica que ha tenido el conjunto colombiano para doblegar a su rival en los últimos diez años.