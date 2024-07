Histórico arbitraje en Bolivia vs. Panamá El partido que definirá el segundo clasificado el Grupo C, tendrá un hito en su arbitraje.

El partido entre Bolivia y Panamá en la Copa América 2024 marcará un hito histórico al contar con una terna arbitral completamente femenina. La Conmebol ha designado a tres destacadas árbitras para este encuentro:

1. Árbitra Principal: Edina Alves (Brasil)

2. Asistente 1: Neuza Back (Brasil)

3. Asistente 2: Mary Blanco (Colombia)

🔎🏆 Por primera vez en la historia de la Copa América, habrá una terna arbitral completamente femenina: las brasileñas Edina Alves y Neuza Back, y la colombiana Mary Blanco serán las encargadas de impartir justicia en el cruce entre Bolivia y Panamá este lunes. pic.twitter.com/Oa3dmU4vu5 — TyC Sports (@TyCSports) July 1, 2024

Edina Alves: Liderazgo y Experiencia

Edina Alves es una figura reconocida en el arbitraje internacional, habiendo dirigido partidos en la Copa Mundial Femenina y los Juegos Olímpicos. Su liderazgo y conocimiento del juego la convierten en una pieza clave para este histórico encuentro.

Neuza Back: Precisión en la Banda

Neuza Back, también de Brasil, ha sido asistente en numerosos torneos de alto nivel. Su precisión y experiencia en la línea de banda han sido fundamentales para su carrera y ahora para este evento histórico.

Mary Blanco: Profesionalismo Colombiano

Mary Blanco, de Colombia, completa esta terna con su vasta experiencia en competiciones sudamericanas y mundiales. Su presencia subraya el crecimiento y aceptación del arbitraje femenino a nivel global.

HISTÓRICAS DE AMÉRICA 👩🏻‍⚖️⚽🏆

Este evento no solo celebra la inclusión y equidad de género en el fútbol, sino que también inspira a futuras generaciones de mujeres en el deporte. Las historias de Alves, Back y Blanco son ejemplos de dedicación y excelencia en el arbitraje, marcando un antes y un después en la historia de la Copa América.El partido entre Bolivia y Panamá no solo será recordado por su importancia competitiva, sino también por este significativo paso hacia la igualdad de género en el fútbol. Las tres árbitras designadas demostrarán que la calidad y el profesionalismo no tienen género, abriendo camino para muchas más mujeres en el arbitraje.