El vibrante empate en el último suspiro que firmaron nipones y neerlandeses en el Estadio de Dallas no solo dejó notas puramente futbolísticas en el parqué verde. En los banquillos y las pizarras de control, el arbitraje de la Concacaf y del patio mexicano escribió una página de oro imborrable en los libros de la FIFA. Katia Itzel García completó de forma impecable su debut oficial en la Copa del Mundo 2026 al desempeñarse como cuarta árbitra del compromiso.
La juez capitalina formó parte del cuerpo arbitral de Grandes Ligas que encabezó el central estadounidense Ismail Elfath, flanqueado en las bandas por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins. El orgullo tricolor en las bandas fue doble, ya que la también mexicana Sandra Ramírez fungió como árbitra asistente de reserva, consolidando la fisonomía del crecimiento femenino en la élite del arbitraje mundialista. Con este nombramiento, Katia Itzel se une al selecto escaño histórico que inauguró Karen Díaz como asistente en Qatar 2022.
Una trayectoria de oro: Del patio de la Liga MX al podio internacional
La designación de la FIFA no es obra de la casualidad; es la fisonomía de un proceso utilitario impecable que ha llevado a García a romper moldes en cada torneo que pisa. La réferi ha acumulado los máximos galardones de la industria deportiva:
- Premio Nacional de Deportes 2024: Condecorada en México bajo la categoría de mejor juez del año.
- Pionera de la Concacaf: Se convirtió en la primera mujer en la historia en dirigir un partido oficial de la Copa Oro varonil.
- Experiencia de Gala: Dictó cátedra en las pizarras de los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 y en la Liga MX, donde en marzo de 2024 emuló a Virginia Tovar al ser la segunda mujer en dirigir en la Primera División masculina tras dos décadas de sequía.
Para este torneo norteamericano, García integra el exclusivo grupo de seis mujeres seleccionadas por la FIFA para impartir justicia, siendo además una de las únicas dos elegidas con el estatus de árbitra central absoluta. Su gran trabajo en la duela tejana le valió la confianza inmediata de los directivos: la FIFA confirmó que Katia Itzel volverá a la acción el próximo miércoles 17 de junio como cuarta réferi en el esperado choque de alto voltaje entre Inglaterra y Croacia.
César Arturo Ramos toma el silbato en Los Ángeles
La pasarela del arbitraje mexicano continuará su despliegue a máxima velocidad en las próximas horas de este lunes 15 de junio. La FIFA ratificó que el experimentado silbante sinaloense, César Arturo Ramos Palazuelos, hará su debut oficial como árbitro central en el partido entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente a las acciones del Grupo G.
El encuentro tendrá lugar en el imponente Estadio Los Ángeles de Inglewood, California, donde Ramos —dueño del gafete internacional FIFA desde 2014— buscará aplicar toda su veteranía y fisonomía de juego firme para llevar el partido a puerto seguro, manteniendo en alto el prestigio de los silbantes de la región.