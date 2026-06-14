Katia Itzel García hace vibrar al arbitraje mexicano con su debut en el Mundial 2026 En el electrizante empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en Dallas, la silbante capitalina derribó las barreras de género al convertirse en la primera árbitra central azteca en recibir una asignación oficial en una Copa del Mundo varonil absoluta. Un hito histórico en los tableros de la FIFA.