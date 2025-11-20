Ian Wright reaviva el debate sobre el trato a Jude Bellingham en Inglaterra El exinternacional inglés opinó que la sociedad británica no está preparada para una superestrella negra como Jude Bellingham, en medio del debate por las críticas mediáticas al futbolista del Real Madrid y la selección.

El exdelantero de la selección inglesa y leyenda del Arsenal, Ian Wright, aseguró en el pódcast The Overlap que Inglaterra “no está lista para una superestrella negra” como Jude Bellingham, aumentando así la polémica en torno al rol del mediocampista en el equipo nacional. La declaración se produce tras varios días de comentarios en la prensa británica sobre la actitud de Bellingham, quien ha sido suplente y titular en los recientes partidos de clasificación para el Mundial, siendo sustituido en el minuto 84 frente a Albania.

La reacción de Bellingham al cambio y una supuesta falta de celebración en un gol de Harry Kane generaron titulares y críticas. Sin embargo, imágenes posteriores demostraron que sí celebró, mientras que el seleccionador Thomas Tuchel señaló que revisaría los videos. Wright calificó de “fabricación” las versiones sobre la falta de festejo y consideró que existía una narrativa mediática interesada.

Ian Wright fue más allá al expresar que parte de los cuestionamientos hacia Bellingham están vinculados con temas raciales. Explicó que el talento y la personalidad del jugador lo colocan en una posición diferente a otros futbolistas negros y que eso genera incomodidad en sectores del público y los medios.

Bellingham, de 22 años, ya había sido objeto de debates sobre su carácter, particularmente tras la Eurocopa 2024, cuando respondió a las críticas por su forma de celebrar un gol. El seleccionador Tuchel lo ha definido como un líder dentro del equipo, aunque ha pedido que sea más disciplinado. El mediocampista cuenta con 41 goles y 29 asistencias en 111 partidos oficiales con el Real Madrid, además de ser titular habitual con la selección inglesa.

La próxima cita de Bellingham con Inglaterra será en la ventana internacional de marzo, donde se prevé que continúe la atención mediática y el análisis sobre su papel como joven líder y referencia en el fútbol británico.