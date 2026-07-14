Inglaterra denuncia la designación del “árbitro favorito” de Messi para la semifinal La prensa y la fanaticada británica claman contra el nombramiento de Ismail Elfath. El silbante estadounidense registra un balance de cien por ciento de victorias dirigiendo al astro argentino.

El choque de este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por el boleto lineal a la gran final del Mundial 2026 ya se juega con vehemencia en los escritorios. La FIFA desató un auténtico terremoto mediático al confirmar que el colegiado estadounidense de origen marroquí, Ismail Elfath, será el encargado de impartir justicia en el histórico duelo entre Inglaterra y Argentina, una decisión que la prensa británica ha catalogado de inmediato como una provocación de alta fidelidad para los intereses de los Tres Leones.

Las principales plataformas informativas de Inglaterra no tardaron en reaccionar tras conocerse la fisonomía de la designación. Cabeceras de enorme peso como el Daily Mail encendieron las redes sociales con titulares lapidarios: “Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa Mundial entre Inglaterra y Argentina”, desatando una catarata de sospechas y cuestionamientos por parte de los aficionados ingleses.

El balance de alta fidelidad: Messi y Elfath en los folios de la MLS

El principal argumento que esgrimen los analistas británicos en sus planillas de queja radica en los antecedentes directos entre el silbante norteamericano y el capitán de la Albiceleste durante sus compromisos en los torneos de Estados Unidos:

Efectividad total: Ismail Elfath ha dirigido a Lionel Messi en cuatro compromisos oficiales, arrojando una planilla contable de cuatro victorias consecutivas para el astro rosarino.

Permisividad en el terreno: Las columnas inglesas denuncian de forma lineal que el colegiado ha mostrado una alarmante falta de autoridad perimetral ante las constantes protestas del 10, señalando de forma sistemática las jugadas dudosas en favor del atacante del Inter Miami.

El antecedente de España-Uruguay en la mira

El recelo de Inglaterra hacia el estilo de conducción de Elfath no solo se apoya en su relación con Messi, sino en su hoja de servicios previa en esta misma Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Los folios de la fase de grupos registran un polémico desempeño del estadounidense durante el careo entre España y Uruguay.

En aquella oportunidad, la prensa española criticó con dureza que el árbitro permitiera de forma lineal la extrema dureza física de los charrúas, desquiciando a los futbolistas ibéricos sobre el césped y dilatando de forma injustificada la expulsión del volante Agustín Canobbio. Los estrategas de la selección de Inglaterra temen de forma proactiva que la fisonomía del juego se repita este miércoles, enfrentando a un cuadro sudamericano históricamente duro en la marca bajo el cobijo de un árbitro que, según sus valoraciones, suele intimidarse ante el peso escénico de las deidades del juego.

Las pizarras de la semifinal en Atlanta están al rojo vivo mucho antes de que ruede el balón oficial “Trionda Final”, en lo que promete ser una batalla de alta tensión donde el desempeño de Ismail Elfath estará bajo el escrutinio perimetral de todo el planeta fútbol.