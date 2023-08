Inglaterra evalúa contratar a la entrenadora del seleccionado femenino para el equipo masculino Sarina Wiegman llevó a su equipo a la final del Mundial Femenino (jugará el domingo ante España por el título) y desde la FA la tienen en carpeta para suceder a Gareth Southgate, entrenador del equipo masculino

Gareth Southgate dirige a la Selección de Fútbol de Inglaterra desde 2016, luego de que el equipo británico quedara afuera ante Islandia en Eurocopa de ese año. Desde entonces, ha revitalizado a un equipo escaso de éxitos y lo ha depositado en semifinales del Mundial 2018 y en la final de la Eurocopa 2020 (cayó en el partido decisivo ante Italia por penales). De todas formas, la FA evalúa sustituirlo y el nombre de su futuro reemplazante ha sido noticia mundial.

Desde la Federación Inglesa de Fútbol soltaron una noticia bomba al reconocer que Sarina Wiegman, entrenadora de la selección femenina, está entre los candidatos para suceder a Southgate, en caso de que este no renueve su vínculo luego de la Euro 2024. Wiegman, neerlandesa de 53 años, depositó anteayer a su equipo en la final del Mundial Femenino por primera vez en su historia, e intentará quedarse con el título ante España el domingo por la madrugada.

Mark Bullingham, presidente ejecutivo de la FA, aseguró que, en caso de que Southgate se marche, se escogerá a la mejor persona para el puesto, sin tener en cuenta que sea hombre o mujer. “Nuestra respuesta es que tiene que ser la mejor persona para el puesto. Sarina está haciendo un gran trabajo y esperamos que siga así durante mucho tiempo. Creo que Sarina podría hacer lo que quisiera en el fútbol. Si en algún punto del futuro decide que quiere cambiarse al fútbol masculino, será una conversación interesante, pero es su decisión”, añadió el directivo.

En el fútbol profesional, nunca una mujer dirigió a un equipo masculino, más allá de Hannah Dingley, que llevó las riendas del Forest Green Rovers, de League Two (de la Cuarta división inglesa), durante el verano de forma interina, siendo la primera vez que una mujer entrene un equipo masculino. Si Wiegman finalmente se queda con el puesto de los Three Lions, no solo será la primera mujer en dirigir una selección, sino la primera entrenadora en hacerse cargo de un equipo masculino de manera oficial.

La DT neerlandesa asumió al frente de Inglaterra luego de los últimos Juegos Olímpicos. Desde su llegada, el equipo tuvo un enorme crecimiento y logró excelentes resultados, incluyendo la consagración en la Eurocopa de 2022, en la que derrotaron por 2-1 a Alemania en la final. Luego de esa conquista, las Tres Leonas se presentaron al Mundial como una de las grandes candidatas y no decepcionaron: pasaron su grupo como punteras con puntaje ideal, eliminaron a Nigeria por penales en octavos, superaron 2-1 a Colombia en cuartos y dejaron en semis a la anfitriona Australia tras imponerse por 3-1.