Gareth Southgate ya es parte de la historia del fútbol inglés. Tras lograr dos subcampeonatos europeos consecutivos en 2021 y 2024, y llevar a Inglaterra a una semifinal y unos cuartos de final en los Mundiales de 2018 y 2022, el técnico de 53 años ha decidido poner punto final a su etapa como seleccionador. Southgate, quien ha dirigido a los Three Lions en 102 partidos – el tercero con más encuentros dirigidos después de Sir Walter Winterbottom (139) y Sir Alf Ramsey (113) – anunció su partida a través de un comunicado oficial. Su contrato se extendía hasta diciembre de 2024.

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions. — England (@England) July 16, 2024

La prensa inglesa, encabezada por The Times, ya había adelantado que la Federación Inglesa (FA) estaba evaluando opciones para reemplazar a Southgate, incluyendo a Eddie Howe, actual entrenador del Newcastle, quien ha mostrado un fuerte interés en el puesto. The Telegraph también ha mencionado nombres como Graham Potter, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel y Lee Carsley (seleccionador Sub-21) como posibles sucesores. Sky Sports indicó que el director técnico de la FA, John McDermott, es un gran admirador de Pochettino.

En una carta de despedida a Inglaterra, Southgate expresó: “Como inglés orgulloso, ha sido el honor de mi vida jugar para Inglaterra y dirigir a este equipo. Ha significado todo para mí y lo he dado todo. Pero es hora de cambiar y de escribir un nuevo capítulo. La final del domingo en Berlín contra España fue mi último partido como seleccionador de Inglaterra. Me uní a la FA en 2011, decidido a mejorar el fútbol inglés. En ese tiempo, incluidos ocho años como seleccionador de Inglaterra, he recibido el apoyo de algunas personas brillantes a las que estoy muy agradecido.”

Southgate destacó la contribución de Steve Holland, su asistente, y el orgullo de haber dirigido a un grupo de jugadores que han llevado los Three Lions en sus camisetas con orgullo y dedicación. También agradeció al personal de apoyo y a los fanáticos por su compromiso incondicional durante los últimos ocho años.

It’s been a great ride for all involved over the last eight years. Two finals, semi final & a quarter final in Gareth Southgate’s four tournaments is a very tough act to follow! https://t.co/TKnWGZUfkt — Jamie Carragher (@Carra23) July 16, 2024

El futuro de Southgate era incierto tras la final de la Eurocopa ante España (2-1), la segunda consecutiva para los Three Lions. En una conferencia de prensa posterior al partido, Southgate mencionó la necesidad de tiempo para reflexionar y hablar con las personas adecuadas antes de tomar una decisión. Aunque la FA intentó convencerlo de quedarse hasta el final de su contrato en diciembre de 2024, Southgate decidió no continuar, en parte debido a las críticas recibidas por el rendimiento del equipo.

Según The Times, Eddie Howe es uno de los principales candidatos para suceder a Southgate. Mark Bullingham, director ejecutivo de la FA, aseguró que el proceso para nombrar al sucesor de Southgate ya está en marcha y que su objetivo es confirmar al nuevo entrenador lo antes posible. La campaña de la UEFA Nations League comienza en septiembre y la FA tiene una solución provisional en caso de ser necesaria.

Gareth Southgate se despide dejando un legado significativo en la selección inglesa, habiendo llevado al equipo a importantes logros y estableciendo una base sólida para el futuro.