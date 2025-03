Inglaterra vs. Albania: alineaciones, pronósticos y todo sobre el partido para clasificar al Mundial 2026 Los dirigidos por Thomas Tuchel debutan en la clasificación al Mundial 2026 ante un Albania que buscará sorprender en Wembley.

La selección de Inglaterra inicia su camino hacia el Mundial de 2026 enfrentando a Albania el próximo 21 de marzo de 2025 en el Estadio Wembley. Con Harry Kane y Phil Foden liderando el ataque, los ‘Three Lions’ intentarán arrancar con una victoria bajo la dirección de Thomas Tuchel. Por su parte, Albania, comandada por Sylvinho, buscará dar la sorpresa con un bloque defensivo sólido y un planteamiento táctico ordenado.

NOTICIA. Cole Palmer será de baja para disputar los partidos con la Selección de Inglaterra y se quedará en el Chelsea para una evaluación más detallada sobre una lesión sufrida en el entrenamiento del club la semana pasada. ❌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/EqH30xM7V0 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) March 18, 2025

Cuándo y dónde se juega el Inglaterra vs. Albania

Ciudad: Londres, Inglaterra

Londres, Inglaterra Fecha: 21 de marzo de 2025

21 de marzo de 2025 Horario: España: 20:45 Argentina: 16:45 México: 13:45

Estadio: Wembley

Últimos resultados de ambas selecciones

Inglaterra:

✅ 5-0 vs. Irlanda (Nations League)

✅ 3-0 vs. Grecia (Nations League)

✅ 3-1 vs. Finlandia (Nations League)

❌ 1-2 vs. Grecia (Nations League)

✅ 2-0 vs. Finlandia (Nations League)

Albania:

❌ 1-2 vs. Ucrania (Nations League)

🤝 0-0 vs. República Checa (Nations League)

✅ 1-0 vs. Georgia (Nations League)

❌ 0-2 vs. República Checa (Nations League)

❌ 0-1 vs. Georgia (Nations League)

Últimas noticias de Inglaterra

El debut de Thomas Tuchel como seleccionador inglés marca el inicio de una nueva era para los ‘Three Lions’. Entre las principales novedades de la convocatoria destacan la presencia de Jude Bellingham y la ausencia de Trent Alexander-Arnold por lesión. Además, la federación sorprendió con el llamado del joven colombiano Freddy Bernal, del Chelsea.

📋✅ ¡Listos los convocados de Thomas Tuchel! La selección de Inglaterra dio a conocer su lista de jugadores para la #NationsLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽️ Jugarán ante Albania y Letonia en esta Fecha FIFA. ¿Podrán ganar sus respectivos partidos? 👊 pic.twitter.com/bJvpwhmXjO — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) March 14, 2025

Últimas noticias de Albania

Albania afronta el reto de clasificar a su segundo Mundial en la historia, luego de un desempeño aceptable en la Eurocopa 2024, donde alcanzó los octavos de final. Su entrenador, Sylvinho, confía en la solidez defensiva del equipo y en la calidad de jugadores como Asllani y Ramadani para dar pelea en Wembley.

Posibles alineaciones

Inglaterra: Pickford; Colwill, Guehi, Walker, Livramento; Gordon, Curtis Jones, Bellingham, Rice; Foden, Kane.

Albania: Strakosha; Mitaj, Ajeti, Ismajli, Balliu; Asllani, Ramadani, Laçi; Muçi, Daku, Asani.

Pronóstico

📊 Inglaterra 3-1 Albania

Los ingleses parten como amplios favoritos para llevarse la victoria en casa, pero Albania podría complicar el partido si logra mantener el orden defensivo y aprovechar sus oportunidades al contragolpe.