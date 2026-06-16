Inglaterra vs. Croacia en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones iniciales y los dibujos operativos que preparan Inglaterra y Croacia para el estreno del Grupo L, junto al balance histórico de sus enfrentamientos directos.

El banderazo de salida de las acciones del Grupo L en Arlington forzará a las pizarras de los directores técnicos Thomas Tuchel y Zlatko Dalić a plantear un duelo estratégico de alta escuela desde el primer instante del réferi francés Clément Turpin. Mientras la renovada escuadra británica buscará inyectar un ritmo asfixiante con una circulación ultra veloz del esférico, el bando de los “Kockasti” opondrá la excelsa calidad de su mediocampo para congelar las revoluciones del rival y adueñarse de los pasajes del partido.

El Historial Previo: Clara ventaja británica en los libros

El expediente del “Frente a Frente” entre las selecciones absolutas de Inglaterra y Croacia es amplio y cuenta con capítulos de altísima tensión en el fútbol europeo. El balance global tras 11 duelos favorece de manera marcada a los Tres Leones:

Partidos totales disputados: 11

11 Victorias de Inglaterra: 6

6 Empates: 2

2 Victorias de Croacia: 3

Último partido entre ambos (13/06/2021): El antecedente oficial más fresco se remonta a la fase de grupos de la Eurocopa 2020, compromiso en el que Inglaterra impuso condiciones en Wembley al llevarse el triunfo por $2-0$.

Alineación Probable de Inglaterra

El estratega alemán Thomas Tuchel mandará a la cancha un dibujo sumamente dinámico, equilibrado y con mucha explosividad por las bandas bajo un sistema operativo de $4-2-3-1$:

ARQ: Jordan Pickford

DEF: Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Merlyn O’Reilly

MED: Elliot Anderson, Declan Rice

VOL: Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon

DEL: Harry Kane (C)

La principal fortaleza táctica de los Tres Leones radica en su monstruoso abanico de variantes entrelíneas. Jude Bellingham será el faro de la gestación para habilitar las diagonales veloces de Saka y Gordon, dejando a Harry Kane como la gran referencia de área.

Alineación Probable de Croacia

Por su parte, el experimentado timonel Zlatko Dalić opondrá resistencia sobre el césped apostando por una sólida línea de tres zagueros centrales bajo un sistema táctico de $3-5-2$:

ARQ: Dominik Livaković

DEF: Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol

MED: Josip Stanišić, Mateo Kovačić, Luka Modrić (C), Ivan Perišić, Luka Sučić

DEL: Andrej Kramarić, Ante Budimir

El bloque balcánico fía todas sus esperanzas en la excelsa calidad de su medular. A sus 40 años de edad, Luka Modrić sigue dictando el ritmo del juego junto a Kovačić, mientras que Joško Gvardiol (Manchester City) será el mariscal encargado de liderar la resistencia defensiva ante el asedio inglés.