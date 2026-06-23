Inglaterra vs. Ghana en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones iniciales y los dibujos operativos que preparan Inglaterra y Ghana para su duelo por la cima del Grupo L, junto al breve expediente de su historial directo.

El banderazo de salida de las acciones de la segunda fecha del Grupo L forzará a las pizarras estratégicas de los cuerpos técnicos a plantear un duelo táctico de primer orden bajo la estricta justicia del silbante hondureño Saíd Martínez. Mientras la escuadra de los Tres Leones apostará por introducir variantes en la zaga central para subsanar los despistes defensivos evidenciados en el debut, el combinado africano estructurará un denso bloque defensivo de cinco mediocampistas que intente morder los circuitos creativos de la Premier League.

El Historial Previo: Corto balance con paridad absoluta

Debido a las distancias de sus respectivas confederaciones y los pocos emparejamientos en los torneos oficiales de la FIFA, el expediente estadístico del “Frente a Frente” entre las selecciones absolutas de Inglaterra y Ghana registra un historial sumamente escaso en los libros del balompié internacional:

Partidos totales disputados: 1

1 Victorias de Inglaterra: 0

0 Empates: 1

1 Victorias de Ghana: 0

Último partido entre ambos (29/03/2011): El único careo oficial en las vitrinas de la historia se remonta a un compromiso de carácter Amistoso Internacional celebrado hace más de una década en suelo europeo, jornada que selló una nítida paridad de $1-1$ en el marcador. Este martes en el Gillette Stadium se verán las caras por primera vez por los puntos de un Mundial.

Alineación Probable de Inglaterra

Buscando resguardar la zaga central e inyectar frescura ante las dudas físicas de Bukayo Saka, el director técnico alemán Thomas Tuchel parará un parado táctico de 4-2-3-1:

ARQ: Jordan Pickford

DEF: Reece James, John Stones, Marc Guéhi, O’Reilly

MED: Anderson, Declan Rice

VOL: Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon

DEL: Harry Kane (C)

Ante la dosificación de Saka, Madueke conservará su lugar por la banda derecha conectándose entrelíneas con la lucidez de Jude Bellingham, dejando la referencia de área en la contundencia de su gran capitán, Harry Kane.

Alineación Probable de Ghana

Aprovechando el regreso al once inicial de Thomas Partey tras resolver sus contratiempos burocráticos, el estratega Carlos Queiroz plantará cara con un sistema operativo de $4-5-1$:

ARQ: Benjamin Asare

DEF: Alidu Senaya, Emmanuel Adjetey, Jerome Opoku, Ebenezer Minseh

MED: Richmond Yirenkyi, Thomas Partey (C), Abdul Fatawu, Kamaldeen Sulemana, Antoine Semenyo

DEL: Jordan Ayew

Ante la molestia física del portero Lawrence Ati Zigi y la baja de Mohammed Kudus, Benjamin Asare custodiará los tres palos, encomendando el equilibrio a la experiencia de Partey y la ofensiva a la veteranía de Jordan Ayew e Iñaki Williams desde el banco.