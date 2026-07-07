Inter Miami blindó físicamente a Messi para ganar el Mundial A sus 39 años, el astro argentino lidera el torneo con 7 goles en 4 partidos. La milimétrica dosificación de Javier Mascherano y un entrenamiento militar con De Paul explican su plenitud antes de chocar hoy ante el Egipto de Salah.

Cuando en el verano de 2023 Lionel Messi tomó la sorpresiva determinación de abandonar el ecosistema del fútbol europeo para estampar su firma con el Inter Miami, las principales mesas de análisis internacional sentenciaron de forma prematura que la carrera del astro de Rosario ingresaba en su ocaso definitivo. Nada más alejado de la realidad actual. En la jornada de este martes 7 de julio, en la antesala de los octavos de final en Norteamérica, las páginas de Báo Quốc Tế exponen la gran paradoja del torneo: la MLS no fue un retiro dorado, sino el búnker de acondicionamiento físico idóneo para que Messi encare la defensa del título mundial en un estado de plenitud biológica absoluto.

Mientras las grandes luminarias del Viejo Continente arribaron a la justa norteamericana arrastrando severas quejas por la asfixiante sobrecarga de partidos de la UEFA, el capitán de la Albiceleste se ha beneficiado de un calendario doméstico estadounidense mucho menos exigente en comparación con sus etapas previas en el Barcelona o el Paris Saint-Germain. Desde el arranque de la temporada 2026, la dirigencia de las Garzas identificó la Copa del Mundo como el objetivo supremo del “10”. Bajo la tutela técnica de Javier Mascherano, el club de Miami aplicó un enfoque flexible de gestión de cargas: monitorización diaria de parámetros, reducción de la intensidad en entrenamientos consecutivos y exclusión inmediata ante el menor signo de fatiga, tal como ocurrió cuando sufrió una distensión en el tendón de la corva previo al certamen. Al aclimatarse durante tres años a las condiciones meteorológicas, la comida y las canchas de los Estados Unidos, Messi juega este Mundial sintiéndose prácticamente en su propio patio.

Entrenamiento militar a doble sesión junto a Rodrigo De Paul

Sin embargo, el éxito del rosarino en este 2026 no responde únicamente a la diplomacia de los despachos de la MLS; es el fruto de una disciplina espartana en las sombras. Su socio incondicional en la medular y compañero en el Inter Miami, Rodrigo De Paul, desveló que ambos estructuraron un riguroso régimen de entrenamiento independiente meses antes del pitido inicial de la FIFA. “Ambos nos esforzamos al máximo en lo físico para llegar en plenitud. Nos propusimos un programa independiente de dos sesiones diarias de entrenamiento junto a un preparador físico personal. Todo el enfoque de nuestras vidas estaba puesto en el Mundial y en el objetivo de defender el título”, confesó el volante.

Esa simbiosis física se trasladó al plano psicológico. De Paul describió a Messi como la gran columna de estabilidad mental del vestuario en los momentos de máxima turbulencia institucional: “Soy una persona muy emocional y mis estados de ánimo fluctúan, pero Leo siempre se mantiene estable en el eje. Cuando paso por baches difíciles, él siempre está ahí para sostenerme. Nos complementamos a la perfección”. Esta comunión interna ha provocado que figuras de la talla de Thierry Henry califiquen el estado de forma del capitán como algo “de otro planeta”, mientras que analistas de la CONCACAF como Alex Lalas ratifican de forma categórica que “Messi es el sistema, las tácticas, la identidad y el corazón de Argentina”.

La Bota de Oro y la cita con la historia en Atlanta

Los números del canterano blaugrana en el presente certamen desafían las leyes del envejecimiento deportivo. Antes del silbatazo de los octavos de final, Messi comanda la cima histórica de artilleros en Copas del Mundo con la sideral cifra de 20 goles en total, registrando además un paso arrollador en esta edición de 2026 con 7 goles en apenas 4 partidos disputados, igualando en lo más alto de la Bota de Oro con el francés Kylian Mbappé y el nórdico Erling Haaland. Su seleccionador, Lionel Scaloni, fue tajante al blindar el legado de su capitán frente a la prensa global: “Leo será el mejor jugador del mundo mientras él decida seguir siéndolo. Lo ha demostrado consistentemente durante las últimas dos décadas”.

Con la mente puesta en la gloria colectiva por encima de cualquier galardón individual, la Selección de Argentina saltará a la cancha del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta hoy martes a las 12:00 del mediodía para medir fuerzas ante el rocoso Egipto de Mohamed Salah. El derbi promete tintes de dramatismo absoluto, en una jornada donde la Scaloneta buscará estampar su firma en los cuartos de final, confirmando que el ecosistema del Inter Miami fue el socio silencioso que estiró la vigencia del rey del fútbol mundial en el caluroso verano norteamericano.