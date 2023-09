Inter Miami busca romper el mercado con otro fichaje bomba El equipo de Florida tiene en mente a uno de los mejores delanteros de Europa y campeón del mundo

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Inter Miami desde hace algunas semanas que vive una impactante revolución producto del desembarco de Lionel Messi. Con la llegada del argentino a la franquicia que tiene como uno de sus principales accionistas al ex futbolista inglés David Beckham, las Garzas pasaron a ser uno de los mejores equipos de los Estados Unidos.

Los dirigidos por Gerardo Tata Martino ya conquistaron la Leagues Cup (competencia que enfrenta a los equipos de la MLS con los de la Liga MX), llegaron a la final de la US Open Cup (el 27 de septiembre chocarán ante Dynamo Houston) y ahora se ilusionan con poder clasificar a los playoffs de la Major League Soccer.

El conjunto de Fort Lauderdale, además de incorporar al crack rosarino en la última ventana de transferencias, renovó por completo su plantilla con los desembarcos de otras importantes piezas, como los españoles Sergio Busquets y Jorgi Alba o los jóvenes talentos Tomás Avilés, Facundo Farías y Diego Gómez.

De cara al próximo mercado de pases, según informó Ekrem Konur, periodista especializado en las ventanas de transferencias, uno de los principales objetivos del Inter Miami es sumar un refuerzo a la ofensiva y el gran apuntado es nada más ni nada menos que Antoine Griezmann, una de las principales figuras del Atlético de Madrid y ex compañero del siete veces ganador del Balón de Oro en Barcelona.

La información indica que las Garzas buscarán motivarlo con un importante contrato de 10 millones de euros por temporada y con la posibilidad de firmar un vínculo por dos años. No obstante, hay que remarcar que su salida del Colchonero no será sencilla, ya que el punta campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 tiene contrato con los españoles hasta mediados de 2026.

“Hubo llamadas y toques, yo estaba concentrado en mi club, estoy a 15 goles del total del club. récord de máximo goleador del tiempo. Le dije a mi hermana ‘no me mudo, me quedo aquí’. Intentaré batir el récord. Me tomó mucho tiempo ser reincorporado por la afición, ahora no es el momento de irme”, reconoció el punta de 32 años al ser consultado sobre el último mercado de pases. Griezmann hoy es una pieza fundamental para Diego Simeone en el cuadro español, ya que fue titular en los tres partidos de la temporada y marcó un gol en su última presentación, en la goleada por 7-0 ante Rayo Vallecano.