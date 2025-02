La CONCACAF Copa de Campeones 2024 continúa su camino con el partido de vuelta de la primera ronda entre Inter Miami y Sporting Kansas City. Tras el triunfo 1-0 del equipo de Florida en la ida, los dirigidos por Javier Mascherano llegan con ventaja y un escenario ideal para sellar su clasificación en casa.

El partido se disputará en el DRV PNK Stadium, donde el Inter de Miami parte como gran favorito para llevarse la victoria y avanzar a la siguiente fase. Según las predicciones, el equipo de Messi y compañía tiene un 90% de posibilidades de ganar, mientras que el empate tiene apenas 2% y Sporting Kansas City, con un 8%, buscará dar el golpe como visitante.

📢 Champions Cup Night. Vamos Miami 👊#MIAvSKC I 8:00 PM ET I 📺 Tune in the Concacaf Champions Cup on FS1, FS2 and ViX USA pic.twitter.com/FP3zhkEzvV

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 25, 2025