El Inter Miami de Lionel Messi vuelve a escena este domingo, cuando reciba al Toronto FC en Fort Lauderdale por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). El duelo comenzará a las 19:30 (hora del Este de EE.UU.) / 20:30 (hora de República Dominicana), y se podrá ver en vivo por el MLS Season Pass en Apple TV, y en TNT Sports para Latinoamérica.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano busca retomar la cima de la Conferencia Este frente a un equipo canadiense que no atraviesa su mejor momento. Las Garzas vienen de un triunfo importante y podrían tener de regreso a Messi como titular, aunque su presencia no está asegurada debido a la rotación por el calendario.

El astro argentino estará disponible, pero el cuerpo técnico evalúa darle descanso pensando en el próximo duelo ante LAFC. Aun así, Messi demostró estar encendido: en su último ingreso, necesitó solo dos minutos para marcar su tercer gol en la temporada. Además, ha marcado o asistido en todos los partidos que disputó en esta edición de la MLS.

Inter Miami:

Óscar Ustari; Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Fafa Picault, Luis Suárez, Lionel Messi.

DT: Javier Mascherano.

Toronto FC:

Sean Johnson; Henry Wingo, Sigurd Rosted, Nicksoen Gomis, Raoul Petretta; Alonso Coello, Lorenzo Insigne, Jonathan Osorio; Derrick Etienne Jr., Deandre Kerr, Federico Bernardeschi.

DT: Robin Fraser.

En Inter Miami, sigue siendo duda Marcelo Weigandt, por una molestia en el tendón de la corva. Tampoco estarán Tadeo Allende, David Ruiz, David Martínez ni Ryan Sailor. En Toronto FC no hay bajas oficiales, pero el plantel acumula un importante desgaste físico.

El historial favorece claramente a Inter Miami: de 11 enfrentamientos oficiales, ganó 9, mientras que los canadienses se impusieron solo en 2. Los últimos 4 cruces fueron victorias consecutivas para el equipo de Florida:

Toronto no logra vencer al club de Messi desde marzo de 2023, y su presente no invita al optimismo: vienen de una serie de malos resultados y ocupan el fondo de la Conferencia Este.

