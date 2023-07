Sorpresa y “traición”. Eso es lo que se podría pensar sobre el futuro club de ambos jugadores. También se podría aplicar la ley de ‘ojo por ojo ‘ ya que Inter de Milan y Juventus se ‘quitaron’ los jugadores uno a otro.

El caso de Juan Guillermo Cuadrado. El volante colombiano, que se confirmó su salida de la Juventus a finales de junio, ya tiene nuevo club, y es el menos esperado, será nuevo jugador del Inter de Milán, uno de los archirrivales del equipo de Turín. Así lo confirma buena parte de la prensa.

Inter está listo para fichar a Juan Cuadrado como agente libre: acuerdo verbal alcanzado con sus representantes” reportó Fabrizio Romano en Twitter. “La sorpresa por Cuadrado es un hecho” dice Gianluca Di Marzio. El jugador pasará los testeos médicos y será presentado este lunes 17 de julio con la camiseta azul y negra.

La otra cara es la del delantero belga Romelu Lukaku, cuyo pase pertenece a Chelsea, pero Inter tenía todas la intenciones de ejecutar la opción de compra, hasta que se enteró el el delantero ya tenía un precontrato acordado con la Juve (incluso antes de jugar la final de la champions vs Manchester city) lo cual género furia en los directivos ‘neroazzurros’ que inmediatamente dieron por desestimada la negociación considerándolo como una gran traición al club

Juan Cuadrado tiene una larga trayectoria en la Serie A. Juventus no fue su único club, pero sí en donde más tiempo estuvo, hasta ahora. Llegó al Udinese en 2009, en donde estuvo dos años. Luego pasó por el Lecce una temporada, la 2011-12. La Fiorentina lo compró en 2012 y allí jugó durante tres temporadas, entre 2012 y 2015.

Inter are set to sign Juan Cuadrado as a free agent — verbal agreement reached with his representatives ⚫️🔵🇨🇴

Cuadrado is joining in the next days, as per @DiMarzio — he will replace Raoul Bellanova who joined Torino. pic.twitter.com/1auZVTggq5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023