Internacional y Palmeiras se verán las caras este miércoles 16 de abril desde las 19:30 (hora argentina) en el Estádio Beira-Rio, por la cuarta jornada del Campeonato Brasileiro 2025. Será un duelo de alto voltaje entre dos clubes con aspiraciones serias de protagonismo esta temporada.

Ambos llegan invictos y con esquemas similares: tanto Roger Machado como Abel Ferreira planean un 4-2-3-1, una apuesta que refleja la importancia del equilibrio entre defensa y ataque en un torneo tan competitivo como el Brasileirao.

