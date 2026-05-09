El fútbol y la geopolítica volvieron a cruzarse. A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, la Federación Iraní de Fútbol confirmó oficialmente la participación de su selección en el torneo y aprovechó el anuncio para lanzar un mensaje directo que tiene como destinatario implícito al presidente de Estados Unidos, Donald Trump:

“Definitivamente participaremos en el Mundial 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones. Estaremos en el torneo, pero sin ningún retroceso respecto a nuestras creencias, cultura y convicciones.”

Y añadieron: ninguna potencia extranjera puede privar a Irán de una participación que ganó en la cancha.

El contexto: semanas de rumores e incertidumbre

La declaración llega después de semanas de tensión y especulación sobre una posible exclusión de Irán del torneo por razones políticas. Las restricciones migratorias de la administración Trump hacia ciudadanos iraníes generaron dudas sobre si la delegación podría obtener los visados necesarios para ingresar a territorio estadounidense.

El caso se complicó aún más cuando Canadá — uno de los países sede — negó el acceso a la delegación iraní en una ocasión previa, un episodio que la Federación iraní no quiere que se repita.

El presidente federativo Mehdi Taj fue claro en sus exigencias:

🛂 Visados garantizados para toda la delegación

para toda la delegación 🔒 Seguridad para los jugadores, cuerpo técnico y acompañantes

para los jugadores, cuerpo técnico y acompañantes 🇮🇷 Respeto absoluto al himno, la bandera y las tradiciones iraníes

La FIFA y la postura internacional

La FIFA y otros organismos internacionales ya habían rechazado previamente cualquier propuesta de excluir a Irán del torneo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó la presencia iraní en el Mundial, dejando claro que las decisiones deportivas no pueden estar supeditadas a tensiones políticas entre países.

El principio es el mismo que la FIFA ha defendido históricamente: los equipos que clasifican en la cancha tienen derecho a competir, independientemente de las relaciones diplomáticas entre sus países y los países sede.

El calendario de Irán en el Mundial 2026

Irán integra el Grupo G y disputará sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, con base en Tucson, Arizona:

| Fecha | Partido | Ciudad |

| 15 de junio | 🇮🇷 Irán vs Nueva Zelanda 🇳🇿 | Los Ángeles |

| 21 de junio | 🇮🇷 Irán vs Bélgica 🇧🇪 | Los Ángeles |

| 27 de junio | 🇮🇷 Irán vs Egipto 🇪🇬 | Seattle |

Fútbol y política: una línea cada vez más difusa

El caso de Irán en el Mundial 2026 es el más reciente ejemplo de cómo el fútbol — el deporte más popular del planeta — no puede escapar completamente de la política internacional. Con el torneo celebrándose en suelo estadounidense, canadiense y mexicano, las tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán encontraron en el Mundial su escenario más visible.

Irán jugará. Lo dijo con claridad y con orgullo. Y el mensaje que envió al mundo — y a Trump — es que el fútbol tiene sus propias reglas, y en ellas, lo que cuenta es lo que se hace en la cancha.