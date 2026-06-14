Irán vs. Nueva Zelanda en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Conoce las probables formaciones iniciales y las novedades de los campamentos de Irán y Nueva Zelanda para el cierre de la jornada del lunes, junto al expediente histórico de ambas federaciones.

El banderazo de salida de las acciones del Grupo G en Inglewood forzará a los directores técnicos Amir Ghalenoei y Darren Bazeley a estructurar planteamientos sumamente inteligentes para inclinar la balanza en la zona media del campo. Mientras la escuadra de la AFC pretenderá capitalizar el recorrido internacional y el buen pie de sus individualidades que militan en el balompié del viejo continente, el bando oceánico opondrá un juego sumamente físico, directo y aéreo sustentado en la fuerza de sus referentes de la Premier League.

El Historial Previo: Una página completamente en blanco en los libros de la FIFA

La expansión y la globalización de la Copa del Mundo de la FIFA sigue regalando emparejamientos sumamente frescos para los registros históricos del balompié internacional. Las estadísticas oficiales del “Frente a Frente” entre las selecciones absolutas de Irán y Nueva Zelanda reflejan una particularidad absoluta:

Partidos oficiales: 0

0 Victorias de Irán: 0

0 Empates: 0

0 Victorias de Nueva Zelanda: 0

Historial directo: No existe absolutamente ningún antecedente de enfrentamientos previos entre ambas naciones en la historia del fútbol internacional, ni en compromisos oficiales ni en duelos de carácter amistoso. El pitazo inicial en el SoFi Stadium inaugurará formalmente el expediente de partidos entre ambos países.

Alineación Probable de Irán

El director técnico Amir Ghalenoei mandará al terreno de juego un parado táctico dinámico y equilibrado estructurado bajo un sistema de $4-2-3-1$:

ARQ: Hossein Hosseini

DEF: Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalilzadeh, Daniel Esmaeilifar

MED: Amir Razzaghinia, Saman Ghoddos

VOL: Mohammad Mohebi, Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Gholizadeh

DEL: Mehdi Taremi (C)

La gran figura y capitán indiscutido de los Príncipes de Persia es el delantero Mehdi Taremi (estrella del Olympiakos de Grecia), quien retrasará unos metros su posición habitual para comandar la creación de juego, flanqueado por el recorrido europeo de Ehsan Hajsafi y Alireza Jahanbakhsh desde el banquillo de soluciones.

Alineación Probable de Nueva Zelanda

Bajo las órdenes estratégicas del entrenador inglés Darren Bazeley, los “All Whites” opondrán resistencia plantando en el césped un rígido esquema de $4-4-2$:

ARQ: Alex Paulsen

DEF: Ben Old, Tyler Bindon, Finn Surman, Tim Payne

MED: Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just

DEL: Kosta Barbarouses, Chris Wood (C)

El conjunto de Oceanía encomienda su destino al imponente liderato físico de su capitán y referente ofensivo Chris Wood, letal ariete del Nottingham Forest de la Premier League, respaldado en la zona de gestación por el despliegue del mediocampista Marko Stamenic (Swansea City).