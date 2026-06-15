Irán y Nueva Zelanda firman el partido más electrizante del Mundial Irán y Nueva Zelanda regalan el partido más espectacular del Mundial 2026 al empatar 2-2 en una batalla campal en el Grupo G.

En un choque de ida y vuelta que acalló a los críticos del nuevo formato de la FIFA, asiáticos y oceánicos regalaron cuatro golazos de gala en los emparrillados estadounidenses para dejar el sector de Bélgica en un absoluto estado de ebullición.

El negocio de las Grandes Ligas del balompié internacional centró sus focos perimetrales en uno de los compromisos más cargados de morbo y factores extraoficiales de la primera ronda del Mundial 2026. El duelo entre Irán y Nueva Zelanda en las pizarras del Grupo G despertó un interés masivo en las portadas periodísticas por razones ajenas al parqué verde.

Por un lado, la fisonomía del debut de la escuadra iraní estuvo rodeada de una profunda psicosis geopolítica debido al conflicto bélico que sostiene desde hace tres meses con Estados Unidos, país anfitrión del certamen. Por el otro, la hinchada de la edición digital y las plataformas del patio venía dándole seguimiento al insólito fenómeno viral de los “All Whites”, donde un decreto colectivo de los fanáticos buscaba revalorizar y volver famoso en redes al jugador con menos seguidores de la plantilla, distinción que recayó en el lateral derecho Tim Payne.

Sin embargo, quienes sintonizaron las pantallas esperando un juego romo o empañado por la política se toparon con el espectáculo más vibrante y ofensivo de la Copa del Mundo: un festival de transiciones rápidas y cuatro golazos que dejaron sin aliento a las gradas.

Intercambio de metralla y el show de Elijah Just

La fisonomía ofensiva de Nueva Zelanda rompió las pizarras apenas al minuto 7 del primer bloque. Tras hilvanar una pared de alta escuela en el último tercio del parqué, el atacante Elijah Just asestó el primer golpe utilitario para fusilar las redes y adelantar a los oceánicos.

Irán no cayó en el berrinche y asimiló el impacto con criterio táctico. Al minuto 32, el experimentado Ramin Rezaeian equilibró los tableros al definir con un toque sutil y quirúrgico, colocando el balón en el único ángulo imposible para los guantes del guardameta neozelandés.

En el complemento, la dinámica contracorriente se mantuvo al máximo octanaje. Al minuto 55, Elijah Just volvió a hacer de las suyas al comandar una veloz descolgada perimetral que culminó en otra combinación asociativa para firmar su doblete y el 2-1 provisional. La respuesta asiática llegó diez minutos más tarde (65′), cuando Mohammad Mohebbi se elevó con una potencia paranormal en el corazón del área para conectar un fiero cabezazo que pegó en el poste antes de besar las mallas y decretar el 2-2 definitivo.

Las estadísticas limpias del Grupo G tras la primera tanda

Con este resultado y el empate previo a primera hora entre belgas y egipcios, las pizarras oficiales del sector muestran un equilibrio absoluto de cara a la segunda fecha de la FIFA:

Suecia: 3 puntos (4 goles a favor, 0 goles en contra)

Bélgica: 1 punto (1 gol a favor, 1 gol en contra)

Egipto: 1 punto (1 gol a favor, 1 gol en contra)

Irán: 1 punto (2 goles a favor, 2 goles en contra)

Nueva Zelanda: 1 punto (2 goles a favor, 2 goles en contra)

Túnez: 0 puntos (0 goles a favor, 4 goles en contra)

Los últimos veinte minutos del compromiso se transformaron en el tramo más cardíaco y vertical de todo el torneo veraniego. Sabiendo que los tres puntos aseguraban el liderato absoluto de la zona por encima de las potencias tradicionales, ambas escuadras renunciaron al orden preventivo y se lanzaron al ataque con un hambre voraz, acumulando llegadas en ambas porterías hasta el silbatazo final.

Para aquellos analistas del patio y puristas de foro que criticaron la ampliación de cupos de la FIFA alegando que el torneo se llenaría de partidos aburridos y sin calidad, el parqué de este lunes dictó una sentencia contundente: no podían estar más equivocados en sus balances. El Mundial de las sorpresas no da tregua.