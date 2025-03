Han pasado varios meses desde la final de la Copa América 2024, pero la polémica sigue encendida. James Rodríguez, líder y figura de la selección colombiana, rompió el silencio en una entrevista con el periodista español Edu Aguirre, de El Chiringuito, donde expresó su malestar por el arbitraje en el partido contra Argentina, que terminó con victoria albiceleste y un nuevo título para la selección comandada por Lionel Scaloni.

Más allá del reconocimiento al trabajo de su equipo y su gran nivel individual durante el torneo, James dejó en claro que considera que el arbitraje tuvo un papel determinante en el resultado final.

🇨🇴- 🇦🇷 @jamesdrodriguez: “No ganamos la Copa América por cosas externas. El árbitro favoreció a Argentina”. 🚨 Episodio completo de Los Amigos de Edu esta noche a las a las 22:40 en MEGA. pic.twitter.com/eCg3WinVYq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2025

Las declaraciones de James sobre la final de la Copa América

El exjugador del Real Madrid y actual mediocampista del León fue contundente al referirse a la actuación del juez del partido:

🗣️ “Hicimos una excelente Copa América. En lo personal fue espectacular. Obviamente queríamos el título, la puntada final, pero por cosas externas creo que no pudimos quedar campeones”, expresó el ’10’ colombiano.

James señaló que hubo decisiones arbitrales que perjudicaron a Colombia, en especial la omisión de jugadas que, según él, debieron ser sancionadas como penaltis:

🗣️ “El árbitro influyó mucho, no nos pitó penaltis. Uno o dos, para mí uno claro”, aseguró el mediocampista.

Pese a sus críticas, dejó en claro que no buscaba desmerecer el triunfo de Argentina:

🗣️ “Eso no son excusas. Hemos llegado en un buen momento a ese partido, hemos hecho una muy buena final. Ellos han ganado todo, no digo que sea una selección que no merecía ganar”.

¿Hubo fallos arbitrales en la final?

Las palabras de James Rodríguez han vuelto a poner en el foco de discusión el arbitraje en la Copa América 2024. En aquella final disputada en Miami, la selección argentina se impuso por un ajustado 1-0 con un gol de Lautaro Martínez en tiempo extra.

Durante el partido, hubo jugadas polémicas, incluyendo un supuesto empujón sobre Luis Díaz en el área y una mano dentro de la zona de castigo argentina que, para muchos, debieron ser revisadas por el VAR. Sin embargo, el árbitro principal del encuentro, el uruguayo Andrés Matonte, no sancionó ninguna de ellas.

La actuación arbitral ya había sido cuestionada por la prensa colombiana y algunos analistas internacionales en su momento, pero las declaraciones de James Rodríguez han reavivado la controversia, especialmente en un contexto donde el arbitraje sudamericano ha estado en el ojo del huracán en torneos recientes.

💥😳 ¡JAMES RODRÍGUEZ SE SINCERA SOBRE LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA 2024! 🗣️ Los Amigos De Edu pic.twitter.com/qP9ensGbZN — Post United (@postunited) March 16, 2025

Colombia y su camino tras la Copa América

Pese a la frustración por no haber conquistado el título, Colombia dejó una imagen sólida en el torneo y sigue en crecimiento de cara al Mundial 2026. Néstor Lorenzo ha logrado consolidar un equipo competitivo, con jugadores como Luis Díaz, Rafael Santos Borré y el propio James Rodríguez asumiendo roles clave.

Además, el equipo cafetero se mantiene en la pelea en las Eliminatorias Sudamericanas, donde actualmente ocupa puestos de clasificación directa al Mundial.

Con una generación talentosa y el liderazgo de James Rodríguez, Colombia buscará sacarse la espina de la Copa América y apuntar a ser protagonista en la próxima Copa del Mundo.