Joao Cancelo y Joao Félix en su primer entrenamiento con el Barcelona La plantilla de Xavi Hernández realizó este sábado su último entrenamiento antes del partido en El Sadar. Todos los jugadores disponibles se ejercitaron en la Ciutat Esportiva y los recién llegados João Cancelo y João Félix se ejercitaron por primera vez con sus nuevos compañeros.

Sin prácticamente tiempo para deshacer la maleta, Joao Félix y Joao Cancelo se han visto obligados a integrarse, con una sonrisa de oreja a oreja, eso sí, a la dinámica de la primera plantilla del Barça de forma apresurada. Esta noche estará en El Sadar, solo 48 después de haber llegado al club.

La competición no da tregua y los de Xavi se miden esta noche a Osasuna en Pamplona, cuando no habrán pasado ni 48 horas del cierre de un mercado de fichajes que trajo al técnico egarense a dos de los internacionales portugueses con más talento. Ambos firmaron sus nuevos contratos con el Barça a primera hora de la mañana en la Ciutat Esportiva, recinto que ya no abandonaron hasta después del entrenamiento previo al desplazamiento a tierras navarras. Tras la firma llegó el momento de vestirse de corto y, junto a Joan Laporta, pisar el césped del terreno de juego Tito Vilanova para someterse a la protocolaria sesión de fotos con el balón y su nueva camiseta.

Aunque sus dorsales ya están definidos, las camisetas con las que posaron aún no lucían sus respectivos números de cara a esta temporada. En el caso del centrocampista ofensivo, ha sido el ‘14’ el elegido, mientras que el lateral derecho se ha quedado con el ‘2’ que dejó vacante Sergiño Dest. Concluidas las presentaciones, sin rueda prensa porque todo sucedió de forma apresurada y con el tiempo justo, se ejercitaron por primera vez con sus nuevos compañeros, que les dieron la bienvenida.

Del Barça Atlètic también estuvieron presentes Dani Rodríguez, Edu Sánchez, M. Casadó, Cubarsí y Kochen.