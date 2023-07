Joao Félix, futbolista del Atlético de Madrid, dijo este martes que el Barcelona siempre fue su “primera opción” y manifestó que le encantaría unirse al club azulgrana porque sería un “sueño” que se haría realidad.

El internacional portugués, cedido parte del pasado curso en el Chelsea, se encuentra a la espera de resolver su futuro y, en declaraciones al periodista italiano especializado en el mercado de fichajes del fútbol Fabrizio Romano, su primera opción es el club que preside Joan Laporta.

Me encantaría jugar en el Barça. Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme al Barça. Siempre fue mi sueño desde niño. Si sucede, será un sueño hecho realidad para mí”, afirmó Joao Félix.

