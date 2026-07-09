Joyita quisqueyana a LaLiga: Sterling Sena Medina ficha por el RCD Mallorca en España El talentoso mediocampista de la generación 2010 deja el CF Badalona para unirse a una de las mejores canteras del fútbol español. Los scouts de la Federación Dominicana de Fútbol ya iniciaron los contactos para amarrar su convocatoria.

La expansión del talento futbolístico de la República Dominicana en los terrenos del Viejo Continente sigue completando planillas de alta escuela. En la jornada de este jueves 9 de julio, las plataformas de captación de talento oficializaron un movimiento perimetral de un altísimo valor estratégico para el futuro de las selecciones nacionales: el joven mediocampista dominicano Sterling Sena Medina ha sido fichado formalmente por el RCD Mallorca, incorporándose de forma inmediata a la prestigiosa estructura de sus categorías juveniles.

Sena Medina, un volante de primera línea nacido en el año 2010, aterriza en el archipiélago balear tras esculpir un proceso de formación sumamente destacado en las filas del CF Badalona, búnker de fútbol base en Cataluña donde se consolidó como una de las piezas más desequilibrantes de la liga regional. Los peritos de captación y scouts perimetrales de España definen a Sterling como un centrocampista moderno, poseedor de una visión de juego quirúrgica, un control absoluto sobre el ritmo del partido y una personalidad inquebrantable para asumir el protagonismo y la distribución de la pelota en el círculo central, características que llamaron la atención de la directiva del Mallorca, una de las canteras con mayor reputación en el desarrollo de futbolistas con proyección directa hacia la Primera División (LaLiga).

La Federación Dominicana activa los radares de captura

A pesar de que el espigado volante perimetral aún no ha realizado su debut oficial vistiendo la indumentaria de la escuadra nacional, los despachos tácticos de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) no han querido perder un solo segundo en las planillas de proyección. El búnker de cazatalentos y scouts de la selección absoluta y juvenil ya ha ejecutado un primer acercamiento proactivo tanto con el futbolista de 16 años como con sus progenitores.

La meta de la federación es clara: presentarle un proyecto de desarrollo institucional que lo integre de forma paulatina a los módulos de entrenamiento de las selecciones juveniles del país de cara a las eliminatorias del Caribe. Con este salto al entorno competitivo bermellón, Sterling Sena Medina no solo elevará su fisonomía física y técnica en un ecosistema de alta fricción táctica, sino que acelera los relojes para convertirse en una de las grandes banderas del recambio generacional de la Selección absoluta.

Mientras las pizarras internacionales debaten el sismo en la NBA con Giannis Antetokounmpo mudándose a Miami o la inminente llegada del “Rey” LeBron James al búnker de los Warriors al lado del novato criollo Yaxel Lendeborg, el fútbol base dominicano sigue sembrando raíces profundas en la élite europea, demostrando que el “Plátano Power” también sabe domar y distribuir la redonda sobre la grama.