La UEFA Champions League nos regala esta noche uno de los encuentros más esperados de los octavos de final: Paris Saint-Germain (PSG) recibe al Liverpool FC en el Parque de los Príncipes. Ambos equipos llegan en un momento excepcional, lo que augura un espectáculo futbolístico de primer nivel.

El conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, lidera cómodamente la Ligue 1 y ha mostrado una solidez impresionante en todas sus líneas. Tras una contundente victoria por 4-1 ante el Lille en su último compromiso liguero, el PSG busca trasladar su buen momento al ámbito europeo. La alineación probable para este crucial encuentro sería:

La presencia de Dembélé y Kvaratskhelia en el ataque promete dinamismo y creatividad, factores clave para desarticular la defensa rival.

Por su parte, el Liverpool, bajo la batuta de Arne Slot, encabeza la Premier League y ha demostrado ser un contendiente serio en todas las competiciones. A pesar de algunas bajas por lesión, los ‘Reds’ cuentan con una plantilla de calidad y experiencia. La alineación prevista para este duelo es:

La velocidad y capacidad de definición de Salah, junto con la creatividad de Mac Allister en el mediocampo, serán fundamentales para las aspiraciones del Liverpool en este encuentro.

Getting ready for the #UCL last-16 👊 pic.twitter.com/Y5jOqdDo0y

— Liverpool FC (@LFC) March 4, 2025