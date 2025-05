Liverpool ya tiene en sus vitrinas el trofeo de la Premier League 2024/25, pero su ambición no se detiene. Este domingo desde las 12:30, el equipo de Arne Slot se presenta en Stamford Bridge para enfrentar a un Chelsea que juega con la soga al cuello: necesita ganar para seguir en zona de Champions. En ese contexto, Alexis Mac Allister y Luis Díaz serán claves para sostener el nivel de un equipo que busca terminar la temporada con autoridad.

Con soltura, precisión y carácter, Alexis Mac Allister se ha consolidado como una pieza central en el mediocampo del Liverpool. El argentino es el eje del funcionamiento del equipo de Slot, encargado de la salida clara, el equilibrio en la presión alta y la conducción cuando el equipo busca dominar el juego.

Junto a Ryan Gravenberch en la base del doble pivote, Mac Allister tiene libertad para proyectarse y asociarse con los tres mediapuntas. Su comprensión del juego y visión lo han convertido en un referente silencioso, ideal para partidos como este, donde se requiere inteligencia táctica y control del ritmo.

Por la banda izquierda, Luis Díaz es dinamita pura. El colombiano ha tenido una temporada destacada, siendo determinante en duelos clave y consolidándose como uno de los atacantes más incisivos del fútbol inglés. Su velocidad, capacidad para encarar y buena definición lo convierten en una pesadilla para cualquier defensa.

Ante un Chelsea que deberá salir a buscar el partido, Díaz tendrá espacios para explotar su principal virtud: la conducción en transición. Su sociedad con Mac Allister en las conexiones rápidas también ha sido una constante a lo largo del campeonato.

The champions are on the road to take on Chelsea 🏟️🔴 #WalkOn | #CHELIV pic.twitter.com/YtyKEySKyS

— Liverpool FC (@LFC) May 4, 2025