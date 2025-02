Antony Matheus Dos Santos llegó al Real Betis como una incógnita, pero en apenas unos partidos ha despejado cualquier duda. Su adaptación ha sido instantánea y su impacto, inmediato. Con tres goles en sus primeros encuentros y una presencia constante en el ataque verdiblanco, el brasileño de 24 años ha vuelto a sentirse protagonista.

“Lo que más me hace feliz es que me he encontrado de nuevo. Estoy disfrutando todos los días”, confesó el jugador en una entrevista para los medios oficiales del club. Después de un paso complicado por el Manchester United, donde las oportunidades fueron escasas, Antony ha aprovechado su llegada a Sevilla para demostrar su talento.

Antony in his first three games for Real Betis after joining on loan from Man United:

▪️Game one – Player of the Match 🥇

▪️Game two – Goal, Player of the Match ⚽️

▪️Game three – Goal ⚽️

A player in form 🔥 pic.twitter.com/Nze0JE0Au0

— ESPN UK (@ESPNUK) February 13, 2025