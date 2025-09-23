¿Juega Aymeric Laporte? Alineaciones de Athletic Club – Girona La sexta jornada de LaLiga EA Sports tendrá como escenario San Mamés, donde Athletic Club y Girona se enfrentan en un choque marcado por la necesidad de ambos de revertir su presente.

El Athletic Club llega al partido tras tres derrotas seguidas entre liga y Champions, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores por la falta de gol y la necesidad de mejorar su situación en casa. Valverde ha optado por un sistema 4-2-3-1, con Unai Simón en la portería y Aymeric Laporte aportando experiencia en la defensa. En la ofensiva, Iñaki Williams y Álex Berenguer intentarán solucionar la falta de gol junto al joven Maroan Sannadi.

Alineación del Athletic Club

Portero: Unai Simón

Defensas: Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Adama Boiro

Centrocampistas: Mikel Vesga, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet

Delanteros: Iñaki Williams, Álex Berenguer, Maroan Sannadi

Bajas: Daniel Vivian, Alex Padilla, Nico Williams, Beñat Prados, Unai Eguíluz

El Girona busca una reacción

El equipo catalán llega a Bilbao como último en la liga, con solo un punto en cinco jornadas y 15 goles encajados. El entrenador Míchel ha elegido un 3-4-2-1, con Dominik Livakovic en la portería y Daley Blind liderando la defensa. En el ataque, Yaser Asprilla, Bryan Gil y Vladyslav Vanat tratarán de dar la sorpresa en San Mamés.

Alineación del Girona FC

Portero: Dominik Livakovic

Defensas: Arnau Martinez, Daley Blind, Alejandro Francés, Hugo Rincón, Àlex Moreno

Centrocampistas: Azzedine Ounahi, Iván Martín

Delanteros: Yaser Asprilla, Bryan Gil, Vladyslav Vanat

Bajas: Vitor Reis, Axel Witsel, Viktor Tsygankov, David Lopez, Thomas Lemar, Juan Carlos

El Athletic necesita la victoria para seguir luchando por los puestos europeos, mientras que el Girona busca este partido para mejorar su situación. San Mamés será el escenario de un encuentro en el que los jugadores elegidos por Valverde y Míchel tendrán la responsabilidad de satisfacer las expectativas de sus aficionados.