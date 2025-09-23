Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Athletic Club llega al partido tras tres derrotas seguidas entre liga y Champions, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores por la falta de gol y la necesidad de mejorar su situación en casa. Valverde ha optado por un sistema 4-2-3-1, con Unai Simón en la portería y Aymeric Laporte aportando experiencia en la defensa. En la ofensiva, Iñaki Williams y Álex Berenguer intentarán solucionar la falta de gol junto al joven Maroan Sannadi.
Alineación del Athletic Club
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Adama Boiro
- Centrocampistas: Mikel Vesga, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet
- Delanteros: Iñaki Williams, Álex Berenguer, Maroan Sannadi
Bajas: Daniel Vivian, Alex Padilla, Nico Williams, Beñat Prados, Unai Eguíluz
𝗔𝗟 1⃣4⃣#AthleticGirona #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/D1v2V9lX6g
— Athletic Club (@AthleticClub) September 22, 2025
El Girona busca una reacción
El equipo catalán llega a Bilbao como último en la liga, con solo un punto en cinco jornadas y 15 goles encajados. El entrenador Míchel ha elegido un 3-4-2-1, con Dominik Livakovic en la portería y Daley Blind liderando la defensa. En el ataque, Yaser Asprilla, Bryan Gil y Vladyslav Vanat tratarán de dar la sorpresa en San Mamés.
Alineación del Girona FC
- Portero: Dominik Livakovic
- Defensas: Arnau Martinez, Daley Blind, Alejandro Francés, Hugo Rincón, Àlex Moreno
- Centrocampistas: Azzedine Ounahi, Iván Martín
- Delanteros: Yaser Asprilla, Bryan Gil, Vladyslav Vanat
Bajas: Vitor Reis, Axel Witsel, Viktor Tsygankov, David Lopez, Thomas Lemar, Juan Carlos
El Athletic necesita la victoria para seguir luchando por los puestos europeos, mientras que el Girona busca este partido para mejorar su situación. San Mamés será el escenario de un encuentro en el que los jugadores elegidos por Valverde y Míchel tendrán la responsabilidad de satisfacer las expectativas de sus aficionados.
