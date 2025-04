El Arsenal de Mikel Arteta visita este sábado a Everton por la jornada 31 de la Premier League, y lo hace con una noticia que cambia el pulso del equipo: el regreso de Bukayo Saka. La estrella inglesa, ausente por molestias físicas, está nuevamente a disposición y todo apunta a que tendrá minutos en un encuentro donde los Gunners no pueden fallar si quieren seguir de cerca al líder, Liverpool.

El Goodison Park, con capacidad para 39.571 espectadores, será testigo del reencuentro entre un Everton necesitado y un Arsenal ambicioso, con realidades muy distintas pero con una sola certeza: habrá intensidad desde el primer minuto.

On to the next one. 👊 pic.twitter.com/kRep1wFG1S

— Everton (@Everton) April 3, 2025