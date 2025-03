Liverpool se prepara para un nuevo desafío en la Premier League, pero podría tener una baja importante en su ofensiva. Cody Gakpo, una de las piezas clave en el esquema de Jürgen Klopp, arrastra una contusión que pone en duda su participación en el partido de hoy.

Desde su llegada a Anfield, Gakpo se ha convertido en un jugador fundamental dentro del frente ofensivo de los ‘Reds’. Su versatilidad le ha permitido desempeñarse tanto como delantero centro como en los extremos, aportando velocidad, desequilibrio y precisión en los últimos metros. Su capacidad para combinar con Mohamed Salah, Darwin Núñez y Luis Díaz lo ha convertido en una pieza vital en la maquinaria de Klopp.

En la presente temporada, el neerlandés ha sido determinante con sus goles y asistencias, contribuyendo al gran momento que vive el equipo. Sin embargo, la contusión que sufrió recientemente podría impedirle saltar al terreno de juego hoy, lo que obligaría a Liverpool a reorganizar su ataque.

Si el exjugador del PSV no logra recuperarse a tiempo, Jürgen Klopp tendrá que modificar su alineación. Entre las alternativas más probables se encuentran:

Liverpool no quiere arriesgar a uno de sus jugadores más valiosos, pero también necesita mantener su racha positiva. La incertidumbre sobre la disponibilidad de Cody Gakpo persistirá hasta el último momento, y la decisión final dependerá de su evolución en las horas previas al encuentro.

