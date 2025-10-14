¿Juega Cristiano Ronaldo HOY ante Hungría? Portugal busca sellar su boleto al Mundial 2026 Con la clasificación al alcance, el equipo de Roberto Martínez se enfrenta a Hungría en Lisboa. La gran incógnita pasa por la presencia de Cristiano Ronaldo, quien viene de fallar un penal.

Portugal se juega esta tarde algo más que tres puntos en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. En el Estadio José Alvalade de Lisboa, el combinado dirigido por Roberto Martínez buscará sellar su clasificación con dos fechas de antelación frente a Hungría, un rival que llega en alza.

La gran duda que domina la previa es una sola: ¿juega Cristiano Ronaldo hoy? El capitán portugués, que falló un penal en el último encuentro, sigue siendo el faro del equipo y el principal atractivo del partido. Si bien no hay confirmación oficial, todo apunta a que CR7 será titular y comandará el ataque luso con la mira puesta en un objetivo personal histórico: alcanzar los 1000 goles como profesional.

De esta manera, el astro del Al Nassr volvería a liderar la ofensiva junto a Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Pedro Neto, en un once que mantiene la base del último triunfo.

Alineación probable de Portugal:

Diogo Costa; Diogo Dalot, Rubén Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.

El partido promete ser un espectáculo de alta intensidad, con una Portugal decidida a asegurar su pase al Mundial 2026 y una Hungría que intentará dar la sorpresa en suelo luso.

Portugal vs. Hungría: horario y TV en vivo

Día: martes 14 de octubre

martes 14 de octubre Hora: 2:45 PM ET (12:45 PM CDMX / 3:45 PM Argentina)

2:45 PM ET (12:45 PM CDMX / 3:45 PM Argentina) TV: Fox Sports, Fubo TV y ViX (Estados Unidos); Sky Sports (México)

Con la mira puesta en la clasificación y los reflectores sobre Cristiano Ronaldo, Portugal vs. Hungría se perfila como uno de los duelos más atractivos de la jornada europea.